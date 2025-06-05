4 مشروبات يومية على الريق قد تقيك من سرطان القولون.. منها الشاي الأخضر

كتبت- نرمين ضيف الله

سرطان القولون من أكثر أنواع السرطان شيوعًا، ولكنه قابل للوقاية من خلال نمط حياة صحي وتغذية متوازنة.

وفي التقرير التالي يستعرض لكم موقع "مصراوي" أبرز تلك المشروبات وفق موقعي"NDTV"، "verywellhealth".

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر من المشروبات الغنية بمضادات الأكسدة، مثل البوليفينولات، التي تُساهم في تقليل الالتهابات وحماية خلايا القولون من التلف.

وأظهرت دراسة نشرتهاNDTV أن تناول الشاي الأخضر بانتظام يُساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون.

2. عصير الشمندر (البنجر)

يحتوي عصير الشمندر على نسبة عالية من الألياف والبيتا-سيانين، وهي مركبات تُساهم في تحسين صحة الأمعاء وتقليل الالتهابات.

كما يُساعد في تعزيز حركة الأمعاء وتنظيف القولون من السموم.

3. عصير الليمون الدافئ

يُعتبر عصير الليمون الدافئ من المشروبات المنشطة للجهاز الهضمي، حيث يُساعد في تحفيز إفراز العصارات الهضمية وتنظيف القولون. كما يُساهم في تعزيز جهاز المناعة بفضل محتواه العالي من فيتامين C.

4. شاي الزنجبيل

يتميز الزنجبيل بخصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للأكسدة، مما يُساهم في تحسين صحة الأمعاء وتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون.

5. شاي النعناع

يُهدئ شاي النعناع الجهاز الهضمي عن طريق إرخاء عضلات الأمعاء وتحسين عملية الهضم، كما يُقلل من الانتفاخ والغازات والتهيج، مما يمنع مشاكل الأمعاء التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون.

كما تُساهم خصائصه المضادة للالتهابات في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون.

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