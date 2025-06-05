فاكهة تحارب السرطان والالتهابات وتقوي الذاكرة.. احرص على تناولها

كتبت- شيماء مرسي

الفراولة فاكهة صيفية منعشة تركيبتها الغذائية المذهلة تجعلها تحمي من بعض الأمراض المزمنة.

وكشف موقع "webmd" تأثير تناول الفراولة على الالتهابات والسرطان والذاكرة.

الالتهاب والفراولة

الفراولة غنية بمضادات الأكسدة وفيتامين سي والفلافونويدات والأحماض الفينولية وخاصة الأنثوسيانين، وقد تساعد هذه المركبات على حماية الجسم من الإجهاد التأكسدي والجذور الحرة التي تسهم في حدوث الالتهابات.

السرطان والفراولة

تحتوي الفراولة على فيتامين سي الذي يسهم في تقوية الجهاز المناعي، مما يساعد الجسم على محاربة الخلايا السرطانية.

كما أن حمض الإيلاجيك الموجود في الفراولة يمتلك خصائص مضادة للطفرات ومضادة للسرطان.

فوائد أخرى لـ الفراولة

تنظيم ضغط الدم

تحسين مستويات الكوليسترول

تقليل الالتهاب

تحسين الذاكرة

حماية خلايا الدماغ من التلف

تنظيم حركة الأمعاء.

منع الإمساك

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

تحسين حساسية الأنسولين

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