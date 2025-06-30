عانى من هذه الأعراض.. وفاة رجل بعد أسبوع من ظهور علامات خطيرة

كتبت- أسماء مرسي:

توفي رجل بريطاني عن عمر يناهز 56 عاما، بعد أسبوع واحد فقط من ظهور أعراض سرطان القولون، في واحدة من أندر وأكثر الحالات عدوانية لسرطان القولون الساركوما.

هذا النوع النادر من السرطان ينتشر بسرعة فائقة، ويُعرف بفتكه بمعظم المصابين في غضون أشهر قليلة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

تفاصيل الحالة والتشخيص

بدأت القصة عندما زار الرجل المستشفى بسبب معاناته من الإمساك والانتفاخ لمدة أسبوع، كشف تنظير القولون عن وجود ورم سرطاني في القولون السيني "الجزء السفلي من القولون"، فضلا عن، اكتشاف آفات متعددة في الكبد، ما يشير إلى أن السرطان كان في مرحلة متقدمة جدا رغم قصر مدة ظهور الأعراض.

الطبيعة العدوانية للمرض وتحديات العلاج

تُصنف سرطانات الساركوما، خاصة تلك التي تنشأ في الجهاز الهضمي، على أنها الأكثر عدوانية، بمتوسط بقاء على قيد الحياة لا يتجاوز خمسة أشهر.

يشير الأطباء إلى أن هذا يرجع إلى سرعة انتشارها ومقاومتها للعلاج الكيميائي، إضافة إلى تشخيص معظم الحالات في مراحل متأخرة.

لسوء الحظ، لم يتمكن الرجل من بدء العلاج الكيميائي وعاد إلى المستشفى بعد أيام مصابا بالحمى، ليتوفى بعد حوالي أسبوع.

عوامل الخطر لسرطان القولون الساركوما

على غرار الأنواع الأكثر شيوعًا من سرطان القولون، يمكن أن تزيد عوامل مثل النظام الغذائي غير الصحي، نمط الحياة المستقر، وبعض الحالات الصحية مثل السكري والسمنة من خطر الإصابة بالمرض.

في هذه الحالة، كان المريض مدخنا شرها ويعاني من ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري من النوع الثاني.

التدخين عامل خطر كبيرا، حيث يُدخل آلاف المواد المسرطنة إلى الجسم التي تسبب تلف الحمض النووي وتكوين أورام يمكن أن تتحول إلى آفات سرطانية.

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