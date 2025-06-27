كتبت- أسماء مرسي:

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من تعاطي الحشيش.

وأوضح أن الإقلاع عن التدخين يتمكن الشخص من القيام به بمفرده، لكن التخلص من إدمان الحشيش يتطلب تدخلا من طبيب متخصص في الأمراض النفسية والعصبية، وليس طبيبا عاما أو طبيب باطنة.

بداية الإدمان.. رفقاء السوء

خلال برنامجه "ربي زدني علما" على قناة "صدى البلد"، أشار "موافي" إلى أن جميع حالات الإدمان التي صادفها بدأت عن طريق "صديق سوء".

التدخين.. أكثر من مجرد سرطان رئة

شدد أيضًا على الأضرار الخطيرة للتدخين، مشيرا إلى أن التدخين لا يسبب سرطان الرئة فقط، بل يحفز المواد المسرطنة الموجودة بشكل طبيعي في الجسم لتنشط وتسبب أنواعا مختلفة من السرطانات في أي عضو، مثل المعدة والقولون والكبد.

وأوضح أننا جميعا نولد بمادة مسرطنة في الدم تكون غير نشطة، لكن النيكوتين ينشطها، ما يؤدي إلى ظهور السرطان في أي مكان بالجسم.

نصيحة بالإقلاع الفوري

نصح "أستاذ طب الحالات الحرجة" بضرورة الإقلاع الفوري عن التدخين وتعاطي المخدرات، مؤكدا على المخاطر الصحية الجسيمة التي تهدد حياة المتعاطين والمدخنين على حد سواء.

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