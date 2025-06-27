5 فوائد صحية عند الإستحمام بالثلج و3 أضرار خطيرة على الجسم

الاستحمام بالثلج، أو ما يُعرف بالماء البارد جدًا، يثير الكثير من الجدل والاهتمام، بينما يروج البعض لفوائده المذهلة، هناك مخاطر حقيقية يجب الانتباه إليها. من المهم جدًا معرفة كلا الجانبين قبل التفكير في تجربة هذا النوع من الاستحمام.

فوائد صحية محتملة للاستحمام بالماء البارد/الثلج

تحسين الدورة الدموية

ووفقًا لما جاء في صحيفة،healthline، عندما تتعرض للماء البارد، تنقبض الأوعية الدموية السطحية ثم تتمدد بقوة عند تدفئة الجسم. هذا التمرين المتكرر للأوعية الدموية يمكن أن يعزز الدورة الدموية بشكل عام، ويحسن من صحة القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل.

تقليل آلام العضلات والالتهابات

لهذا السبب، يُعد الاستحمام بالماء البارد وحمامات الثلج شائعة بين الرياضيين. يساعد البرد على تضييق الأوعية الدموية، مما يقلل من تدفق الدم إلى المناطق الملتهبة ويخفف من التورم والألم العضلي بعد التمارين الشاقة، مما يسرع من عملية الاستشفاء.

تعزيز اليقظة وتحسين المزاج

الصدمة الأولية للماء البارد تعمل على تنشيط الجسم وزيادة اليقظة على الفور. كما تشير بعض الدراسات إلى أن التعرض المنتظم للماء البارد قد يحفز إطلاق الإندورفينات، وهي مواد كيميائية طبيعية تحسن المزاج وتقلل من أعراض الاكتئاب والقلق.

تقوية الجهاز المناعي

هناك بعض الأبحاث التي تشير إلى أن الاستحمام المنتظم بالماء البارد قد يزيد من عدد خلايا الدم البيضاء المقاومة للأمراض في الجسم. هذا قد يعزز من مناعتك ويجعلك أقل عرضة للإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.

تحسين صحة البشرة والشعر

الماء البارد يساعد على شد المسام في البشرة وفروة الرأس، ويقلل من إنتاج الزيوت الزائدة. هذا يمنح بشرتك مظهرًا أكثر نعومة وشبابًا، ويجعل شعرك يبدو أكثر لمعانًا وصحة.

أضرار خطيرة على الجسم عند الاستحمام بالثلج

صدمة الجسم وانخفاض حرارته (Hypothermia):

التعرض المفاجئ والمطول للماء شديد البرودة يمكن أن يؤدي إلى صدمة باردة، حيث يتفاعل الجسم بانقباض حاد في الأوعية الدموية ولهث في التنفس. إذا استمر هذا التعرض لفترة طويلة، فقد يفقد الجسم حرارته بسرعة أكبر مما يستطيع إنتاجها، مما يؤدي إلى انخفاض درجة حرارة الجسم الأساسية (Hypothermia). هذه حالة طارئة خطيرة جدًا، وإذا تُركت دون علاج، يمكن أن تكون مميتة، خاصة للأشخاص الضعفاء مثل كبار السن أو الأطفال أو من يعانون من حالات صحية كامنة.

مشاكل قلبية وعائية

هذا هو الخطر الأكثر فتكًا، خاصة للأشخاص الذين لديهم تاريخ من أمراض القلب والأوعية الدموية. يمكن أن يتسبب الماء البارد جدًا في انقباض الأوعية الدموية بشكل حاد ومفاجئ، مما يؤدي إلى ارتفاع حاد في ضغط الدم وزيادة معدل ضربات القلب، هذا يمكن أن يثير نوبة قلبية أو سكتة دماغية لدى الأشخاص الذين يعانون من حالات مثل ارتفاع ضغط الدم غير المتحكم فيه، أو أمراض الشريان التاجي، أو عدم انتظام ضربات القلب.

تفاقم بعض الحالات الصحية

قد يزيد الاستحمام بالماء البارد من سوء بعض الحالات الطبية الموجودة مسبقًا. على سبيل المثال، الأشخاص الذين يعانون من متلازمة رينود قد يعانون من تشنج مؤلم في الأوعية الدموية بأصابع اليدين والقدمين. كما يمكن أن يؤدي البرد الشديد إلى تشنجات عضلية أو تفاقم أعراض الربو أو اعتلال الأعصاب المحيطية.

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