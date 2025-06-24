لا غنى عنه في مطبخك.. نوع توابل يخفض السكر والكوليسترول معا

كتبت- أسماء مرسي:

الفلفل الأسود من التوابل التي لا غنى عنها في أي مطبخ حول العالم، ليس فقط لمذاقه المميز وقدرته على إضفاء نكهة فريدة على الأطباق، بل أيضا لفوائده الصحية.

وفقا لموقع "thehealth" و"health"، إليك كيف يساعد الفلفل الأسود على خفض مستويات السكر والكوليسترول معا:

الفلفل الأسود ومستويات السكر والكوليسترول

يحتوي الفلفل الأسود على مكون فعال يسمي "البيبيرين" يمتاك خصائص قوية كمضاد للأكسدة وللبكتيريا، كما أنه يساعد على الحفاظ على مستويات الكوليسترول في الدم تحت السيطرة، ومنع تراكم الدهون الزائدة التي قد تؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار، وبالتالي يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

بالإضافة إلى، تحسين قدرة خلايا الجسم على الاستجابة للأنسولين واستخدامه بفعالية لنقل الجلوكوز من الدم إلى الخلايا، ما يعني أن الجسم يصبح أكثر قدرة على التعامل مع مستويات السكر بعد تناول الطعام، هذه الخصائص مفيدة للأفراد المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

فوائد أخرى لإضافة الفلفل الأسود للوجبات:

منع تلف الخلايا وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

تسهيل عملية الهضم.

خصائص مضادة للالتهابات.

يعزز امتصاص العناصر الغذائية.

دعم صحة الجهاز التنفسي.

إنقاص الوزن.

خصائص مضادة للبكتيريا.

الحماية من الأمراض العصبية التنكسية عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي.

تحسين الحالة المزاجية.

خفض ضغط الدم .

تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

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