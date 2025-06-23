تلاحظها أثناء الضحك أو التحدث.. 3 علامات تستدعي زيارة الطبيب فورا

كتبت- شيماء مرسي

حذر طبيب المخ والأعصاب البريطاني كارلوس سينيز من بعض التغييرات البسيطة اليومية التي قد تتطلب استشارة الطبيب فورا.

وقال كارلوس: "يوجد بعض العلامات الخفية التي قد تظهر أثناء التحدث أو الضحك أو الحركة قد تشير إلى الإصابة بالسكتة الدماغية"، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وأضاف: "إذا شعرت فجأة بضعف أو عدم قدرة على أداء مهامك اليومية المعتادة، مثل التحدث بوضوح، أو السمع جيدا، أو تحريك ذراعك، فهذا يستدعي استشارة الطبيب فورا، لأن هذه الأعراض قد تكون إشارة إلى مشكلة صحية تتطلب عناية طبية عاجلة.

وكشفت دراسة أجرتها جامعة نوتنغهام أن الكثير من الأشخاص يعانون من السكتة الدماغية كل عام بسبب انسداد أو انفجار أحد الأوعية الدموية.

ويتضمن علاج هذه الأمراض العلاج داخل الأوعية الدموية وفي هذه الحالة يقوم الطبيب بمعالجة الآفات الموجودة في الأوعية الدموية على وجه التحديد عن طريق القسطرة التي تدخل داخل الشرايين أو الأوردة لإغلاق الشريان الممزق أو فتح الشريان المسدود بجلطة دموية.

الأعراض الرئيسية للسكتة الدماغية التي يجب الانتباه إليها:

ضعف الوجه

قد يتدلى أحد جانبي وجهك (يسقط) وقد يكون من الصعب الابتسامة.

ضعف الذراع

قد لا تتمكن من رفع كلتا ذراعيك بالكامل وتشعر أيضا ضعف أو خدر في أحد الذراعين.

مشكلات الكلام

قد تتلعثم في كلماتك أو تبدو مرتبكا.

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