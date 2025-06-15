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عانى من النسيان.. رجل يكتشف إصابته بسرطان قاتل- احذر هذه الأعراض

05:00 م الأحد 15 يونيو 2025

عانى من النسيان.. رجل يكتشف إصابته بسرطان قاتل- اح

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كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة مأساوية، توفي جيمس أكاستر، البالغ من العمر 48 سنة، بعد معركة قصيرة مع ورم دبقي عالي الدرجة، وهو أحد أخطر أنواع أورام الدماغ.

بدأت معاناته بنسيان الكلمات والأسماء اليومية، وهي أعراض لم تؤخذ على محمل الجد في البداية.

الأعراض والتشخيص المتأخر

لاحظت عائلة جيمي، وخاصة شقيقته، تغيرا في قدرته على تذكر أسماء اللاعبين المفضلين لديه بشكل مستمر.

ورغم زياراته المتكررة للطبيب العام، شُخصت حالته في البداية على أنها اكتئاب، إلا أن فحص التصوير بالرنين المغناطيسي كشف عن إصابته بالورم الدبقي الذي توقع الأطباء أن يعيش معه من 12 إلى 18 شهرا.

رحلة علاج قاسية

خضع جيمي لعملية جراحية لإزالة 95% من الورم، تلاها أشهر من العلاج الكيميائي والإشعاعي المكثف، لكن جسده لم يستجب جيدا للعلاجات، وعانى من آثار جانبية خطيرة مثل مشكلات في الكبد والكلى وتورم بسبب الستيرويدات، بالإضافة إلى الانسداد الرئوي.

مع تدهور حالته، توفي جيمي بسبب جلطة دموية قاتلة في الرئتين.

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