تظهر على أجزاء من جسمك.. علامة خفية لانسداد شرايين القلب

كتبت- نرمين ضيف الله

يخرج انسداد الشرايين التاجية أحيانًا على هيئة علامات بصرية دقيقة تظهر على الجلد أو الأظافر، وقد تكون إنذارًا مبكرًا لمشاكل قلبية خطيرة.

ووفق موقعي "ويب ميد"، "هيلث لاين" الطبي، فإن هذه العلامات لا يجب تجاهلها، بل يُنصح باستشارة الطبيب فورًا عند ملاحظتها.

أبرز العلامات:

النتؤات الصفراء الدهنية (Xanthelasma)

ظهور نتوءات صفراء أو برتقالية على جفون العين أو حولها، غالبًا ما تكون مؤشرات لارتفاع مستويات الكوليسترول.

تُعرف علميًا باسم Xanthelasma عند الوجه وXanthoma عند مناطق أخرى، وقد ترتبط بترسبات شحمية تحت الجلد تنعكس على صحة القلب.

زرقة الجلد (Cyanosis)

ظهور اللون الأزرق أو الأرجواني على الشفاه، الأظافر أو أصابع القدم حتى عند دفء الجسم يعني انخفاض أكسجة الدم بسبب انسداد وريدي أو شريان صغير، مما يعكس خللًا بالقلب أو الدورة الدموية .

نمط شبكي أزرق/أرجواني (Livedo reticularis)

لون جلدي شبكي يظهر أحيانًا على الذراع أو الساقين يمثل انسدادًا بسيطًا بالأوعية الدقيقة ناشئًا عن تجلطات دقيقة، وقد يتصل بمتلازمة Cholesterol embolization أو انسداد ثانوي لضيق الشرايين.

تورم الساقين والكاحلين (Edema)

شحوب مصحوب بتورّم في الأطراف السفلية هو علامة شائعة لقصور القلب أو انسداد وريدي وانسداد الأوعية المحيطية، مما قد يعني أن القلب غير قادر على ضخ الدم بكفاءة.

تغيرات في الأظافر

انحناء الأظافر وانتفاخ أطراف الأصابع (Clubbing) نمو غير طبيعي في نسيج الجسم.

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