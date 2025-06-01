كيف تزيد المشروبات السكرية من الإصابة بالسكري؟

السكر هو المحرك الأساسي للزيادة العالمية في مرض السكري من النوع الثاني، وتشير الأدلة الحديثة أن ليست كل مصادر السكر متساوية في مخاطرها.

وأظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة بريغهام يونج أن نوع السكر ومصدره قد يكونان أكثر أهمية بكثير مما كان يعتقد سابقا، وفقا لموقع "مديكال نيوز توداي".

وحددت النتائج أن تناول السكر من المشروبات مثل الصودا والعصير هو الأكثر ضررًا على الصحة.

وفقًا للبحث، تزيد كل حصة إضافية يوميا من المشروبات المحلاة بالسكر (مثل المشروبات الغازية، مشروبات الطاقة، والمشروبات الرياضية) من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 25%.

وأظهرت هذه العلاقة القوية أن زيادة الخطر بدأت منذ أول حصة يومية، دون وجود حد أدنى يُعتبر تناوله آمناً.

ومع كل حصة إضافية من عصير الفاكهة يومياً (أي عصير فواكه 100%، ونكتار، ومشروبات عصائر)، يزداد خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بنسبة 5%.

والمخاطر المذكورة نسبية وليست مطلقة. مثلاً، إذا كان خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 لدى الشخص العادي حوالي 10%، فإن تناول 4 مشروبات غازية يومياً قد يرفع هذه النسبة إلى حوالي 20%، وليس أكثر.

وفي هذه الدراسة، حلل الباحثون بيانات أكثر من نصف مليون شخص عبر قارات متعددة.

وفسر الباحثون النتائج بأن سبب كون شرب السكر أكثر إشكالية من تناوله، يعود إلى اختلاف التأثيرات الأيضية.

الحمل على الكبد

بينما لا تُسبب السكريات الغذائية المُستهلكة في الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية أو المُضافة إليها، مثل الفواكه الكاملة ومنتجات الألبان والحبوب الكاملة، زيادة في الحمل الأيضي في الكبد.

بل تُؤدي هذه السكريات المُضمنة في الأطعمة الطبيعية إلى استجابات أبطأ لسكر الدم بسبب الألياف والدهون والبروتينات وغيرها من العناصر الغذائية المفيدة المُصاحبة لها

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