4 أطعمة يومية ترفع خطر الإصابة بسرطان المعدة.. احذرها

كتبت: نورهان ربيع

هناك عدة أنواع من الأطعمة تعتبر ضارة وغير صحية، إذ قد يؤدي تناولها إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان، وخاصة سرطان المعدة، ما يجعل تجنبها ضروريا حفاظا على الصحة.

وفي السطور التالية نوضح بعض هذه الأنواع، وذلك وفقا لموقع Healthline.

1- اللحوم المصنعة

هي أي نوع من اللحوم المحفوظة بالتدخين أو التمليح أو المعالجة أو التعليب، ومعظمها لحوم حمراء، وقد تسبب طرق تصنيعها مواد مسرطِنة؛ مثل معالجة اللحوم بالنتريت التي تشكل مركبات N-nitroso، أو تدخين اللحوم الذي يُنتج الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (PAHs) المسرطِنة.

ووفقا لمراجعة نشرت عام 2019، تعتبر اللحوم المُصنَّعة عامل خطر رئيسيا للإصابة بسرطان القولون والمستقيم وسرطان المعدة.

2- الأطعمة المقلية

عند طهي الأطعمة النشوية على درجات حرارة عالية، يتكوّن مركب يسمى الأكريلاميد، يحدث هذا أثناء القلي والخبز والشواء والتحميص، ووفقا لمراجعة دولية عام 2018، يعتبر الأكريلاميد مادة مسرطِنة.

3- الأطعمة المطهوة أكثر من اللازم

الإفراط في طهي الأطعمة، وخاصة اللحوم، يُنتج مواد مسرطِنة مثل الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات والأمينات الحلقية غير المتجانسة (HCAs)، ما قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان عبر تغيير الحمض النووي للخلايا.

4- السكر والكربوهيدرات المكررة

الإفراط في تناول الأطعمة السكرية والكربوهيدرات المكررة مثل المشروبات المحلاة والمكرونة البيضاء والخبز الأبيض يؤدي إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم، الذي يعتبر عامل خطر للإصابة بسرطان القولون والمستقيم والمعدة، وفقا لدراسة أجريت عام 2017.

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