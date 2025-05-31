"مليانة فيتامينات".. 4 أطعمة تعزز صحة الكبد والمفاصل

هناك مجموعة من الأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية التي تساهم بشكل فعال في تعزيز صحة الكبد والمفاصل، ويمكن دمجها في النظام الغذائي اليومي للحفاظ على سلامة الجسم وتقوية المناعة، حسبما أكد أخصائي التغذية العلاجية الدكتور شهاب صلاح.

وأوضح "صلاح" في تصريحات لمصراوي، أن الكبد كأحد أهم أعضاء الجسم، يحتاج إلى تغذية متوازنة للحفاظ على وظائفه الحيوية، بينما تلعب صحة المفاصل دورا رئيسيا في القدرة على الحركة والنشاط اليومي.

وأشار إلى أن أبرز هذه الأطعمة تعزز صحة الكبد والمفاصل والتي يمكن وصفها بأنها "مليانة فيتامينات" تشمل الآتي:

الكبدة

تحتوي على نسبة عالية من فيتامينات A وB12 والحديد، ما يدعم تجديد خلايا الكبد ويعزز من قدرة الجسم على مكافحة الالتهابات.

السلمون

غني بالأحماض الدهنية أوميغا-3 التي تساعد في تقليل الالتهابات وتحسين مرونة المفاصل، كما يساهم في حماية الكبد من الضرر.

الخضروات الورقية الداكنة مثل السبانخ والكرنب

تحتوي على مضادات الأكسدة التي تدعم إزالة السموم من الكبد وتحافظ على صحة المفاصل.

الجوز والمكسرات

مصدر جيد للأحماض الدهنية الأساسية وفيتامين E، وهما مهمان لتقليل الالتهاب وتعزيز صحة المفاصل.

وشدد شهاب صلاح على أن تناول هذه الأطعمة بشكل منتظم، مع الحفاظ على نمط حياة صحي ومتوازن، يساهم في الوقاية من أمراض الكبد والمفاصل المزمنة.

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