ما أسباب حرقان العين؟.. إليك أبرز المسببات وطرق التخفيف

حرقان العين من الأعراض الشائعة التي قد تُصيب أي شخص في مرحلة ما، وتُسبب شعورًا مزعجًا يتراوح بين التهيّج الخفيف والألم المُلحوظ.

ورغم أن السبب قد يكون بسيطًا، مثل قلة النوم أو التعرض للشاشات لفترة طويلة، إلا أن هذا العرض أحيانًا قد يكون مؤشرًا على حالة طبية تتطلب الانتباه.

في هذا التقرير، نستعرض أهم أسباب حرقان العين ونسلّط الضوء على طرق الوقاية والعلاج المناسبة، وفق "مايو كلينك".

ما هو حرقان العين؟

يشير حرقان العين إلى إحساس لاذع أو شعور بالحرقة في العين، وغالبًا ما يكون مصحوبًا باحمرار، جفاف، أو دموع زائدة قد يحدث في عين واحدة أو في كلتا العينين، وقد يكون مؤقتًا أو متكررًا.

أبرز أسباب حرقان العين

جفاف العين

يُعد من الأسباب الأكثر شيوعًا. ينتج عن نقص في إنتاج الدموع أو تبخّرها بسرعة، ما يؤدي إلى تهيّج العين والشعور بالحرقان.

التعرض للشاشات لفترة طويلة

الاستخدام المطوّل للهواتف والكمبيوتر دون راحة يقلل من معدل الرمش، ما يفاقم الجفاف والحرقة.

الحساسية

مثل حساسية الغبار، حبوب اللقاح، ووبر الحيوانات، والتي تُسبب التهابات سطح العين والشعور بالحكة والحرقان.

الهواء الجاف أو الملوث

الجلوس في بيئة تحتوي على مكيفات أو دخان أو مواد كيماوية قد يسبب تهيّجًا في العين.

التهاب الملتحمة (العين الوردية)

حالة التهابية تُسبب احمرارًا وحرقانًا، وتنتج عن عدوى فيروسية أو بكتيرية أو حساسية.

ارتداء العدسات اللاصقة لفترات طويلة

قد يؤدي إلى جفاف العين وتهيّجها، خصوصًا عند عدم تنظيف العدسات بشكل جيد.

قلة النوم

تؤثر على راحة العين وترطيبها الطبيعي، مما يؤدي إلى الشعور بالحرقان.

التعرض للكلور أو مستحضرات التجميل

مثل الشامبو، كريمات الوجه، أو الماسكارا، التي قد تدخل إلى العين وتسبب تهيّجًا.

متى يجب القلق؟

ينبغي زيارة الطبيب في الحالات التالية:

استمرار الحرقان لأكثر من 48 ساعة

وجود إفرازات صفراء أو خضراء من العين

تراجع في حدة البصر

تورم في الجفون أو الشعور بوجود جسم غريب داخل العين

طرق الوقاية والعلاج

استخدام قطرات ترطيب العين (الدموع الاصطناعية) لتخفيف الجفاف

الراحة البصرية: تطبيق قاعدة 20-20-20 عند استخدام الشاشات (كل 20 دقيقة، انظر إلى شيء يبعد 20 قدمًا لمدة 20 ثانية)

تجنّب فرك العينين لمنع تهيج إضافي

تنظيف الجفون والرموش بلطف لإزالة المهيجات

ارتداء نظارات واقية في الأماكن التي تحتوي على هواء ملوث أو رياح قوية

استخدام كمادات دافئة لتخفيف الالتهاب وتحسين ترطيب العين

الابتعاد عن مصادر التحسس مثل الغبار أو منتجات التجميل المثيرة