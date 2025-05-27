منها البابونج والنعناع.. 4 مشروبات تحمي طفلك من نزلات البرد المتكررة

كتبت- آلاء نبيل:

نزلات البرد من الأمراض الشائعة بين الأطفال، خاصة مع تغير الفصول، ورغم أنها غالبًا ما تكون غير خطيرة، إلا أنها تسبب إزعاجًا كبيرًا للطفل وتؤثر على راحته ونشاطه، ويمكن لبعض المشروبات أن تلعب دورًا مهمًا في تقوية جهاز المناعة لدى الأطفال ومساعدتهم على مقاومة الفيروسات المسببة لنزلات البرد.

وفي هذا الصدد، كشف الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية في تصريحات لـ"مصراوي" بعض المشروبات الضرورية لتقوية جهاز المناعة والوقاية من نزلات البرد المتكررة، وتشمل ما يلي :

عصير البرتقال والليمون

يعد فيتامين سي، من أقوى مضادات الأكسدة التي تلعب دورًا حيويًا في تعزيز جهاز المناعة، ويساعد في إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تحارب العدوى، كما تساعد الفاكهة الحمضية على تقليل الالتهاب في الجسم.

مشروب العسل والليمون الدافئ:

يعتبر العسل مهدئًا طبيعيًا للحلق ويساعد في تخفيف السعال، كما يمتلك خصائص مضادة للميكروبات، كما أن الليمون غني بفيتامين سي ومضاد للأكسدة.

الحليب الدافئ مع الكركم

يحتوي الكركم على مركب الكركمين الذي يمتلك خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، ويدعم الجهاز المناعي، و يوفر الحليب البروتين والكالسيوم الذي يساعد في النمو والتطور.

البابونج والنعناع

البابونج معروف بخصائصه المهدئة والمضادة للالتهابات، ويساعد على النوم والاسترخاء، كما أن النعناع يساعد في تهدئة اضطرابات الجهاز الهضمي وقد يخفف من احتقان الأنف ويعمل على كلا منهما على تعزيز جهاز المناعة.

وقدم "القيعي" نصائح إضافية لتعزيز مناعة الأطفال ضد الأمراض والفيروسات المختلفة:

1- تأكد من أن طفلك يتناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات والمعادن.

2- النوم الجيد ضروري لنمو وتطور الجهاز المناعي.

3- يساعد النشاط البدني المنتظم في تعزيز الصحة العامة والمناعة.

4- تجنب السكريات المصنعة، التي يمكن أن تضعف جهاز المناعة.

5- النظافة الشخصية، من خلال غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام.

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