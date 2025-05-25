كتب – سيد متولي

كشفت هيئة الخدمات الصحية البريطانية، أن ست فئات من الأشخاص قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، خاصةً مع ارتفاع ضغط الدم، ما يزيد من هذا الخطر.

وارتفاع ضغط الدم حالة شائعة تحدث عندما تكون قوة دفع الدم على جدران الشرايين مرتفعة جدًا باستمرار، والشرايين هي الأوعية الدموية المسؤولة عن نقل الدم من القلب إلى جميع أنحاء الجسم، ورغم أن ضغطًا معينًا ضروري للحفاظ على تدفق الدم، إلا أن الضغط المفرط قد يكون ضارًا.

ومع مرور الوقت، قد يزيد ارتفاع ضغط الدم من احتمالية الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل السكتات الدماغية أو النوبات القلبية، وتشير هيئة الخدمات الصحية إلى أن ارتفاع ضغط الدم يُشخَّص عادةً عندما تتجاوز قراءات ضغط الدم 140/90 ملم زئبق باستمرار، ولكن ما الذي يسبب ذلك، ومن يواجه الخطر الأكبر؟.

ست مجموعات معرضة لخطر ارتفاع ضغط الدم

قد تكون أكثر عرضة للخطر إذا كنت:

لديك مرض في الكلى

مصاب بمرض السكري

وجود حالات هرمونية مثل متلازمة كوشينج (عندما ينتج الجسم الكثير من الهرمونات الستيرويدية)

تعاني من انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم

تناول بعض العلاجات العشبية

تناول بعض الأدوية مثل موانع الحمل الفموية

وتقترح هيئة الخدمات الصحية: "إذا كنت قلقًا بشأن تأثير دوائك على ضغط دمك، فتحدث إلى أخصائي".

قد تكون أيضًا أكثر عرضة لخطر ارتفاع ضغط الدم إذا كنت:

تتناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالدهون

تتناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالملح

لا تمارس الرياضة

تعاني من زيادة الوزن

تدخن

متوتر

تتناول بعض المخدرات الترفيهية

كبار السن - يزداد خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم مع تقدمك في السن

لديك تاريخ عائلي من ارتفاع ضغط الدم.

ما هي أعراض ارتفاع ضغط الدم؟

من المثير للقلق أن ارتفاع ضغط الدم غالبًا لا يُظهر أي أعراض، ولكن في حالات نادرة، قد تظهر بعض العلامات والأعراض، قد تشمل هذه:

الصداع

عدم وضوح الرؤية أو ازدواج الرؤية

نزيف الأنف المنتظم

ضيق في التنفس.

ماذا يحدث إذا كان لدي ضغط دم مرتفع؟

إذا تُرك ارتفاع ضغط الدم دون علاج، فقد يؤدي إلى مشاكل صحية، منها، كما ذُكر، السكتة الدماغية والنوبة القلبية، كما قد يُسبب:

تجلط الشرايين

تمدد الأوعية الدموية الأبهري البطني (AAA)

مرض كلوي

الخرف الوعائي.

توصي هيئة الخدمات الصحية البريطانية الناس بعدم "تناول المخدرات الترفيهية" أبدًا، كما تحثهم على:

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

تناول نظامًا غذائيًا صحيًا ومنخفض الدهون

الحد من تناول الملح

حاول إنقاص وزنك إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة

شرب كمية أقل من الكافيين

جرب علاجات الاسترخاء مثل اليوجا والتأمل

تجنب التدخين.

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