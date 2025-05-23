حسام موافي يحذر من خطأ شائع عند شرب الشاي: خطر يهدد صحتك

كتبت- شيماء مرسي



لا شك في أن الشاي من المشروبات الصحة، ولكن تناوله بطريقة خاطئة قد يؤثر سلبا على صحة الإنسان، حسبما أكد الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني.

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة خلال برنامجه "ربي زدني علما" على قناة صدى البلد: "الإفراط في شرب الشاي يضر بالصحة ويحوله من مشروب صحي إلى مشروب خطير جدا".

وتابع موافي: "تناول 5 أكواب من الشاي يوميا قد يعتبر خطرا يهدد صحتك".

وأشار حسام: "لتحسين امتصاص الحديد، يجب شرب الشاي قبل الوجبات، لأن تناوله بعد الأكل مباشرة من العادات الخاطئة التي يمكن أن تجعله يعيق امتصاص الحديد ويزيد من خطر الإصابة بفقر الدم والأنيميا ويؤدي إلى نقص كرات الدم الحمراء، وهو خطر يهدد الصحة".



أضرار أخرى لـ الإفراط في شرب الشاي

-مشكلات الجهاز الهضمي.



-حرقة المعدة.



-ارتجاع المريء.



-الإمساك أو الإسهال.



-الغثيان والقيء.



-عسر الهضم.



-القلق والتوتر.



-اضطرابات النوم والأرق.



-زيادة معدل ضربات القلب.



-ارتفاع ضغط الدم.

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