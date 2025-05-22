أغلى 5 أنواع شاي في العالم.. سعر الكيلو يصل إلى 70 ألف دولار

كتبت - شيماء مرسي:

الشاي مشروب عالمي محبوب بفضل فوائده الصحية، لكن ما لا يعرفه كثيرون أن بعض أنواعه تُعد من الأغلى في العالم، بسبب أساليب زراعتها وتحضيرها الفريدة.

وفي السطور التالية، نرصد لكم أغلى 5 أنواع شاي في العالم، وفقًا لما كشفه موقع “تايمز أوف إنديا”:

1. شاي روث الباندا – الصين

يُزرع هذا الشاي الفاخر باستخدام روث دب الباندا كسماد طبيعي، ويتميز بنكهة جوزية فريدة وفوائد صحية عديدة.

السعر: 70 ألف دولار للكيلوجرام الواحد (أي ما يعادل نحو 3,493,140 جنيهًا مصريًا).

2. براعم الشاي الذهبي الأصفر – سنغافورة

تُقطف براعم هذا الشاي يدويًا باستخدام مقصات ذهبية، ثم تُجفف تحت أشعة الشمس، وتُكلل لاحقًا برقائق من الذهب الصالح للأكل عيار 24 قيراطًا.

السعر: 7800 دولار للكيلوجرام (أي ما يعادل نحو 389,242 جنيهًا مصريًا).

3. جيوكورو – اليابان

يُعرف هذا الشاي الأخضر الفاخر، الذي تعني تسميته “ندى اللؤلؤ” أو “ندى اليشم”، بنكهته العميقة والمميزة، ويُعد من أفضل أنواع الشاي الياباني.

السعر: 650 دولارًا للكيلوجرام (أي ما يعادل نحو 32,435 جنيهًا مصريًا).

4. شاي بو-إره – الصين

يُقدَّم شاي بو-إره عادة على شكل كعكات جاهزة، ويُعرف بنقائه وفوائده الصحية، مثل تحسين صحة الجهاز الهضمي، وخفض الكوليسترول، والمساعدة في إنقاص الوزن.

السعر: حوالي 10,000 دولار للكيلوجرام (أي ما يعادل نحو 499,116 جنيهًا مصريًا).

5. شاي غاو شان – تايوان

يُزرع هذا الشاي في مزارع الجبال العالية في تايوان، ويُعرف باسم “شاي الجبال العالية”، ويتميز بنكهة خفيفة ونقية.

السعر: 250 دولارًا للكيلوجرام (أي ما يعادل نحو 12,472 جنيهًا مصريًا).

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