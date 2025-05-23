"خطر صامت".. عادة يومية شائعة قد تضر بالدماغ والقلب

كتبت- شيماء مرسي

النوم ضروري لتعزيز الذاكرة وتكوين ذكريات جديدة، لذا فإن الحرمان منه قد يؤثر على الدماغ بشكل خطير.

النوم والدماغ

الحرمان من النوم د يقلل القدرة على التفكير بوضوح ويسبب صعوبة في التركيز وبطء في ردود الفعل وضعف الذاكرة.

كما يؤثر قلة النوم على عمل أجزاء مختلفة من الدماغ، مثل قشرة الفص الجبهي والفص الصدغي، ما يبطئ عملية التعلم خاصة تعلم الكلمات واللغة، وفقا لموقع "هيلث لاين" الطبي.

أضرار أخرى لـ الحرمان من النوم

-التهيج وتقلب المزاج

-القلق والاكتئاب

-نوبات الذهان والهلوسة

-زيادة خطر الأفكار والسلوكيات الانتحارية

-الخرف والزهايمر

-تلف خلايا الدماغ

-النعاس المفرط

-ضعف المناعة

-ارتفاع ضغط الدم

-زيادة خطر الإصابة بالأمراض

-بطء التعافي من الأمراض

-زيادة الوزن

-احتمالية الإصابة بأمراض القلب

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