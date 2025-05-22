كتبت- شيماء مرسي:

انتشرت مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي دمية "لابوبو" المستوحاة من التراث الشعبي الإسكندنافي، وقد تتميز بملامحها الفريدة وعينيها الكبيرتين وأذنيها المدببتين وأسنانها المسننة ووجهها الذي يبدو عابسا.

مستوحاة من الأساطير الإسكندنافية

بحسب موقع Novelship، ظهرت شخصية لابوبو" لأول مرة عام 2015، من ابتكار الفنان كاسينج لونج، ضمن سلسلة قصصية حملت عنوان The Monsters، والتي استلهمها من الأساطير الإسكندنافية.

وضمت السلسلة عددًا من الكائنات الخيالية مثل Zimomo، Tycoco، Spooky وPato، لكن سرعان ما أصبحت "لابوبو" بطلتها الأبرز، بفضل ملامحها الفريدة، والتي تضم عيون واسعة، أذنان طويلتان مدببتان، وابتسامة غريبة مليئة بأسنان صغيرة متراصة.

من هي "لابوبو"؟

وفقا للقصص الأصلية للمصمم، تعد "لابوبو" جنية أنثى تتميز بخصائص غير تقليدية، أبرزها عدم امتلاكها ذيلا، ما يجعلها مختلفة عن غالبية الكائنات الخيالية الأخرى.

كما تعرف بأسنانها المسننة التسع، وأذنيها البارزتين، وتعبيرات وجهها الشقية التي تتغير من تصميم لآخر، ما يزيد من شعبيتها بين هواة جمع الدمى وعشاق الفن الغريب.

وفي هذا الصدد، كشف الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، في تصريح لـ"مصراوي" التأثير النفسي لـ دمية "لابوبو" في النقاط التالية:

-قد تبدو لابوبو للوهلة الأولى مجرد دمية بريئة وجذابة للأطفال، ولكنها تؤدي إلى تجريد براءة الأطفال، على طريقة دس السم في العسل.

-في جوهرها تكمن وراء ظاهرة "لابوبو" غاية اقتصادية واضحة، إذ أنها سرعان ما بدأت كدمية فنية بسيطة ،ولكن تحولت سريعا إلى آلة للربح مدفوعة باستراتيجيات تسويقية ذكية تضمن استمرارية الطلب وزيادة القيمة.

-تفاوت سعر لعبة لابوبو أقوى دليل على أن الهدف منها اقتصادي، إذ يتراوح سعرها من 13- 16 دولار، وبعض الإصدارات النادرة يصل سعرها من 300 إلى 1580 دولار.

-الأسنان البارزة والعينين المخيفتين والتعابير الغريبة قد تؤثر على نمو الطفل وسلامته النفسية.

-قد لا يقتصر تأثير "لابوبو" السلبي على الجانب النفسي للطفل فحسب، بل يمكن أن يمتد ليؤثر على تطور سلوكياته وقيمه، فيُساهم في ظهور صفات غير مرغوبة مثل المكر والخبث والنفاق والعدوانية غير المباشرة وإخفاء المشاعر الحقيقية.

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