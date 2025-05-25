ما العلاقة بين جودة العضلات والتدهور الإدراكي المبكر؟

كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة Doshisha في اليابان العلاقة بين صحة العضلات الهيكلية والوظيفة الإدراكية لدى البالغين فوق سن الـ40، لكشف المؤشرات التي تعكس التدهور المعرفي المبكر.

وشملت الدراسة 263 مشارك من اليابان، حيث قاس الباحثون عدة مؤشرات عضلية، منها كتلة العضلات الهيكلية وقوة قبضة اليد وزاوية الطور (PhA) التي تعكس جودة العضلات وسلامة الخلايا، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".

ولتقييم الوظيفة الإدراكية، استخدمنا النسخة اليابانية من اختبار مونتريال المعرفي (MoCA-J)، الذي يغطي جوانب الذاكرة، الانتباه، اللغة، والوظيفة التنفيذية."

وأظهرت النتائج أن زاوية الطور (PhA) كانت الأكثر ارتباطًا بتحسن الوظيفة الإدراكية، خاصةً الذاكرة. تبين أن تأثيرها يختلف بين الجنسين: فقد ارتبطت زاوية الطور بتحسن مجالات معرفية متعددة لدى النساء، في حين كان تركيز تأثيرها على الذاكرة أكبر لدى الرجال.

وأوضح الباحثون أن قياس جودة العضلات، وخصوصا زاوية الطور، يمكن أن يصبح أداة فعالة في الفحوصات الطبية الروتينية للكشف المبكر عن خطر التدهور المعرفي، ما يتيح فرصا لتدخلات وقائية، مثل برامج التمارين الرياضية والتغذية لتحسين صحة العضلات والحد من مخاطر الخرف.

وتفتح هذه الدراسة آفاقا لفهم العلاقة المعقدة بين صحة العضلات وصحة الدماغ طوال مراحل البلوغ، مؤكدة أهمية العناية بالعضلات ليس فقط لدى كبار السن، بل أيضا في منتصف العمر للوقاية من الاضطرابات الإدراكية.

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