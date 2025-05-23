5 أعراض خفية لاحتشاء عضلة القلب

أوضحت أخصائية أمراض القلب الدكتورة أوكسانا ميخائيلوفا أن أعراض احتشاء عضلة القلب قد لا تقتصر دائما على الشعور بالحرقان التقليدي أو الألم الضاغط أو الثقل خلف عظم القص.

لذلك، تؤدي في بعض الحالات إلى تعقيد التشخيص وتكون سببا في التأخر في طلب المساعدة الطبية، وفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

وأوضحت أخصائية أمراض القلب خمسة أشكال معروفة لاحتشاء عضلة القلب.

على سبيل المثال، يظهر الشكل البطني أعراض تشبه اضطرابات الجهاز الهضمي، حيث يعتقد المريض أنه قد تناول طعاما فاسدا أو اتبع نظاما غذائيا خاطئا في اليوم السابق، وتشمل الأعراض في هذه الحالة:

ألما شديدا في المنطقة الشرسوفية (أعلى البطن)

الغثيان والتقيؤ

الإسهال والانتفاخ

حرقة في المعدة

الضعف والتعرق البارد

وغالبا ما يتم تشخيص هذه الحالة خطأ على أنها: تسمم غذائي أو تفاقم التهاب المعدة أو نوبة قرحة هضمية.

أما شكل الربو، يتميز بأعراض مشابهة لأعراض أمراض الرئة: سعال جاف بدون سبب (أحيانا مع بلغم رغوي)، شعور بضيق في التنفس، اختناق، صفير في الرئتين أثناء التنفس. وهذا الشكل من المرض قد يحدث دون الشعور بألم شديد في الصدر، كما قد يحدث ضعف عام في الجسم وتوعك.

ويعد الشكل الدماغي من أخطر الصور غير النمطية لاحتشاء عضلة القلب، حيث يُحاكي في أعراضه الجلطة الدماغية أو الاضطرابات العصبية الحادة." وتشمل أعراضه:

دوخة شديدة وضعف عام مفاجئ

صعوبة في النطق أو عدم وضوح الكلام

فقدان التوازن واضطراب في التنسيق الحركي

غثيان وقيء غير مبرر

تشوش ذهني أو ارتباك

فقدان الوعي (في الحالات الشديدة)

أما في حالات اضطراب النظم القلبي، فيعاني المريض من:

خفقان القلب أو تسارع ضرباته بشكل غير طبيعي

ضعف عام وهبوط حاد في الدورة الدموية

دوار شديد وحالة ما قبل الإغماء (يشعر وكأنه سيُغمى عليه)

فقدان الوعي المفاجئ (في بعض الحالات)

ويعد الشكل الأكثر خفاء وخطورة هو الشكل غير المؤلم (الصامت)، ولا تظهر أي أعراض مميزة. ولا يشكو الشخص المصاب من أي ألم، لذلك يعيش حياته الاعتيادية ولكن قد يشعر بسوء حالته الصحية التي يعتقد أنها بسبب التعب أو "الإنفلونزا الموسمية".

وتشمل الأعراض المميزة: الضعف الشديد والتعب والتعرق وشحوب الجلد والشعور بالقلق واحتمال الشعور بانزعاج طفيف في الصدر أو انزعاج في الفك السفلي أو الأذنين. وهذه الحالة أكثر انتشار بين مرضى السكري وكبار السن.

وحتى في غياب آلام الصدر الكلاسيكية، يجب أن يكون الشخص حذرا إذا بدأ يشعر بضعف غير مبرر، أو تعرق بارد، أو ضيق غير معتاد في التنفس، أو غثيان/تقيؤ غير مبرر، أو الشعور فجأة بالدوار أو الإغماء".

لذا يجب طلب المساعدة الطبية فورا في حالة الشك بالإصابة باحتشاء عضلة القلب، حيث يجري الطبيب المختص تخطيط كهربائي للقلب و فحص دم سريع للبحث عن علامات تلف عضلة القلب. لأن احتشاء عضلة القلب قد يتطور دون أعراض وسرعة علاجها تؤثر بشكل جذري على نوعية حياة المصاب مستقبلا.

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