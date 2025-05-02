تأثير تناول الفول صباحا على مرضي السكري

تناول الفول صباحًا يمكن أن يكون له تأثيرات إيجابية وسلبية على مرضى السكري، ويعتمد ذلك على عدة عوامل مثل كمية الفول المتناولة، طريقة تحضيره، وما إذا كان مصحوبًا بأطعمة أخرى

الفوائد المحتملة لتناول الفول صباحًا لمرضى السكري

أحمد صلاح يقول، الفول مصدر ممتاز للألياف الغذائية القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، تساعد الألياف على تنظيم مستويات السكر في الدم عن طريق إبطاء امتصاص الجلوكوز في الأمعاء بعد تناول الطعام. هذا يمنع الارتفاع المفاجئ في سكر الدم.

وأضاف أخصائي التغذية العلاجيةن يعتبر الفول من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، مما يعني أنه يطلق الجلوكوز في الدم ببطء وتدريج، مما يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم على المدى الطويل،.يحتوي الفول على نسبة جيدة من البروتين النباتي، والذي يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما قد يقلل من تناول وجبات خفيفة غير صحية ويساعد في إدارة الوزن، وهو أمر مهم لمرضى السكري.

غني بالعناصر الغذائية

وتابع من خلال تصريحاته لمصراوي، الفول يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية مثل الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم وحمض الفوليك، والتي تعتبر مهمة للصحة العامة وقد تساعد في إدارة بعض المضاعفات المرتبطة بمرض السكري.

وأشار إلى أن تناول البقوليات بانتظام، بما في ذلك الفول، قد يحسن حساسية الجسم للأنسولين، مما يساعد الخلايا على استخدام الجلوكوز بشكل أكثر فعالية.

الاعتبارات والمخاطر المحتملة

وأكد صلاح، تناول كميات كبيرة من الفول في وجبة واحدة قد يؤدي إلى ارتفاع طفيف في سكر الدم لدى بعض الأشخاص، خاصة إذا لم يتم تناوله مع أطعمة أخرى تحتوي على الألياف والبروتين. الاعتدال هو المفتاح.

إضافة كميات كبيرة من الزيوت أو الدهون أو الصلصات الدسمة إلى الفول يمكن أن يزيد من السعرات الحرارية والدهون المشبعة غير الصحية، مما قد يؤثر سلبًا على مستويات السكر والكوليسترول في الدم. يفضل تناول الفول المسلوق أو المدمس بزيت الزيتون والبهارات الصحية.

على الرغم من أن الفول يحتوي على كربوهيدرات معقدة ومفيدة، إلا أنه لا يزال مصدرًا للكربوهيدرات. يجب على مرضى السكري احتساب كمية الكربوهيدرات في الفول ضمن خطتهم الغذائية اليومية ومراقبة تأثيره على مستويات السكر في الدم.

يحتوي الفول على بعض السكريات التي قد تسبب الغازات والانتفاخ لدى بعض الأشخاص، خاصة إذا لم يكونوا معتادين على تناوله بانتظام. يمكن تقليل هذه المشكلة عن طريق نقع الفول جيدًا قبل الطهي وتغيير ماء النقع عدة مرات.

وأختتم صلاح:" يجب على المرضى الذين يتناولون أدوية معينة لمرض السكري أو حالات أخرى استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية للتأكد من عدم وجود أي تفاعلات محتملة مع تناول كميات كبيرة من الفول".

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