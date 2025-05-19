رجل يعاني من سرطان قاتل يكشف عن 3 علامات خطيرة

كتبت- شيماء مرسي

كشف رجل بريطاني يدعى روب ماكفيرسون بأنه عانى من تقلصات في المعدة وإسهال متكرر وغثيان، معتقدا في البداية أنها أعراض حساسية تجاه الطعام نتيجة لتناوله كميات كبيرة من الخبز والزبدة.

وقال البالغ من العمر 39 عاما: "كنت أمارس حياتي بشكل طبيعي، ألعب كرة القدم أسبوعيا وأذهب إلى عملي كالمعتاد، إلى أن بدأت أشعر ببعض الاعتلال الصحي في شهر أكتوبر تقريبا"، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

وفي البداية، رجح روب أن يكون خبزه المفضل هو السبب وراء تلك الأعراض، ولكن مع تفاقمها لاحقا، وصل به الأمر إلى التوقف عن شرب البيرة أيضا.

وبدأ روب بالتخلي عن العديد من الأطعمة التي يحبها، اعتقادا منه أنها السبب في مشكلات المعدة المتزايدة التي كان يعاني منها.

واضطر روب للحصول على إجازة من عمله بغرض التعافي، وذلك بعد أن بدأ يعاني من صعوبة في النوم وشعور دائم بالانتفاخ.

وبعد إجراء فحص شامل ومسح ضوئي، كشف الطبيب لروب عن وجود ورم بحجم 7 سم بالقرب من المعدة يستدعي تدخلا جراحيا عاجلا.

وعلى الفور، خضع روب للعملية، ليخبره الأطباء بعدها بضرورة أخذ خزعة وإجراء فغرة.

وبعد أيام قليلة، تم تشخيص حالة روب بسرطان الأمعاء، وعقب الجراحة بدأ روب سلسلة من العلاج الكيميائي والإشعاعي بهدف تقليص حجم الورم المتبقي والذي أزيل لاحقا بشكل كامل.

وأعلن روب عن شفائه وتعافيه من السرطان.

ما هو سرطان الأمعاء؟

يبدأ عادة في القولون الأمعاء الغليظة التي تساعد على نقل الطعام المهضوم إلى المستقيم وخارج الجسم.

ويتطور من بعض السلائل أو النموات في البطانة الداخلية للقولون.

ويجري الأطباء اختبارات فحص للكشف عن السلائل ما قبل السرطانية قبل أن تتحول إلى أورام سرطانية.

ويمكن لسرطان الأمعاء الذي لم يتم اكتشافه أو علاجه أن ينتشر إلى مناطق أخرى من الجسم أيضا.

وتبدأ في الأنسجة الغدية المبطنة للأمعاء، كما يمكن أن تؤثر أنواع أخرى أقل شيوعا من السرطان على الأمعاء، بما في ذلك الأورام اللمفاوية والأورام الغدد الصماء العصبية.

ويمكن أن يبدأ السرطان أيضا في الأمعاء الدقيقة، ولكن هذا نادر.

أسباب سرطان الأمعاء

نظام غذائي منخفض الألياف

الاستهلاك العالي للحوم الحمراء، وخاصة اللحوم المصنعة

زيادة الوزن أو السمنة

التدخين

المخاطر الجينية الموروثة والتاريخ العائلي

مرض التهاب الأمعاء، مثل مرض كرون

الأورام الحميدة

وجود تشخيص سابق لسرطان الأمعاء

علامات سرطان الأمعاء

تغير في عادة الأمعاء، بما في ذلك الإسهال، أو الإمساك

تغير في مظهر أو قوام حركات الأمعاء، مثل البراز الرقيق

دم في البراز

لم في البطن أو انتفاخ أو تقلصات

ألم الشرج أو المستقيم

كتلة في فتحة الشرج أو المستقيم

فقدان الوزن غير المبرر

التعب والإرهاق المزمن

وجود دم في البول أو التبول بشكل متكرر أو أثناء الليل

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