حسام موافي يحذر من 4 أسباب للأنيميا تهدد صحتك - لا تتجاهلها

كتبت- أسماء مرسي:

يعاني الكثير من الأشخاص من الأنيميا أو فقر الدم، وهي حالة تتميز بنقص في عدد أو حجم خلايا الدم الحمراء أو في كمية الهيموجلوبين الموجودة بها.

8 عناصر ضرورية لتكوين كرات الدم الحمراء

في هذا السياق، أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن عملية تكوين خلايا الدم الحمراء الصحية تتطلب توافر 8 عناصر أساسية.

وذكر خلال تقديم برنامجه "ربي زدني علما" أن هذه العناصر تشمل: الحديد (وهو المكون الرئيسي للهيموجلوبين)، وفيتامين ب 12، وفيتامين سي، وسلامة وظيفة الغدة الدرقية، وتناول كميات كافية من البروتينات، الفولات، الهيم".

أسباب متعددة وراء الإصابة بالأنيميا

كما أشار "موافي" إلى أن هناك عدة أسباب رئيسية يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالأنيميا، وتشمل:

أنيميا النقص

تحدث نتيجة نقص العناصر الغذائية الضرورية لتكوين خلايا الدم الحمراء، مثل نقص الحديد أو انخفاض مستويات فيتامين ب 12.

مشكلات في النخاع العظمي

حيث أن النخاع العظمي هو المسؤول عن إنتاج خلايا الدم، وأي خلل فيه يمكن أن يؤدي إلى نقص في إنتاج خلايا الدم الحمراء.

أنيميا النزف

تنقسم إلى نوعين: النزف البسيط والمتكرر على مدى فترة طويلة، أو النزف الحاد الذي يحدث مرة واحدة بكمية كبيرة.

تكسير خلايا الدم الحمراء

في بعض الحالات، يتم تدمير خلايا الدم الحمراء بمعدل أسرع من قدرة الجسم على إنتاجها، ما يؤدي إلى الأنيميا.