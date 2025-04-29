البقع الجلدية.. 5 أسباب خفية وراء تغير لون البشرة

كتبت- نرمين ضيف الله

البقع الجلدية من المشكلات الشائعة التي تثير القلق، خاصة عند ظهورها المفاجئ دون سبب واضح. وبينما يربط الكثيرون ظهور هذه البقع بالحساسية أو الأمراض الجلدية، فإن الأسباب قد تكون أعمق وأقل وضوحًا مما يُعتقد، إذ تلعب العوامل النفسية والتوتر دورًا كبيرًا في التأثير على صحة الجلد.

التوتر.. العدو الصامت للبشرة

تشير دراسات عديدة إلى أن الضغط النفسي والتوتر المستمر يمكن أن يؤدي إلى تغيّرات جلدية ملحوظة، من بينها ظهور بقع داكنة أو فاتحة، حمراء أو حتى متقشرة، وفق ما ذكره موقعي “ويب ميد” و”هيلث لاين”.

ويرجع ذلك إلى أن التوتر يرفع من مستوى هرمون الكورتيزول، مما يُضعف مناعة الجلد ويزيد من الالتهابات.

اضطرابات الهرمونات

تغيّرات الهرمونات، سواء بسبب الحمل أو مشاكل في الغدة الدرقية أو تناول أدوية معينة، قد تسبب تغيرات في لون الجلد مثل الكلف أو البقع الداكنة التي تظهر على الوجه والرقبة.

الحساسية والمواد الكيميائية

منتجات التجميل أو المنظفات المنزلية قد تحتوي على مواد تهيّج الجلد لدى بعض الأشخاص، ما يؤدي إلى ظهور بقع حمراء أو ملتهبة، لا تزول إلا بعد التوقف عن استخدام المنتج المسبب والتحقق من مكوناته.

نقص الفيتامينات والمعادن

في بعض الحالات، يكون ظهور البقع نتيجة نقص فيتامينات معينة مثل B12 أو D، أو معادن مثل الحديد والزنك، مما يؤثر على لون البشرة وملمسها.

مشاكل الكبد أو الجهاز المناعي

البقع الجلدية قد تكون أحيانًا علامة تحذيرية على مشاكل داخلية مثل اضطرابات الكبد أو أمراض مناعية تؤثر على الجلد، كمرض الذئبة أو الصدفية.

متى تزور الطبيب؟

إذا كانت البقع تتسع، أو يتغيّر لونها، أو يصاحبها حكة أو ألم، يُنصح بزيارة طبيب الجلد فورًا للتشخيص المبكر. كما أن التحاليل المخبرية قد تكشف عن خلل داخلي أو نقص في عناصر غذائية مهمة.

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