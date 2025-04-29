10 أعراض تنذر بإصابتك بشلل المعدة.. انتبه

كتبت: نورهان ربيع

شلل المعدة هو حالة لا تتحرك فيها عضلات المعدة بالطريقة المطلوبة لهضم الطعام، إذ تتباطأ حركة المعدة أو تتوقف تمامًا، ما يمنعها من إفراغ محتوياتها بشكل طبيعي.

ويؤثر شلل المعدة على عملية الهضم، وقد يُسبب الغثيان، والقيء، وآلام البطن. كما قد يؤدي إلى اضطرابات في مستويات السكر في الدم وسوء التغذية.

وفيما يلي أبرز أعراض شلل المعدة، وفق ما ذكره موقع Mayo Clinic:

1. التقيؤ

2. الغثيان

3. انتفاخ البطن

4. ألم البطن

5. الشعور بالشبع بعد تناول بضع لقيمات فقط، أو الشعور بالشبع لفترة طويلة بعد تناول وجبة كاملة

6. تقيؤ طعام غير مهضوم تم تناوله قبل ساعات

7. ارتجاع المريء

8. تغيرات في مستويات السكر في الدم

9. فقدان الشهية

10. فقدان الوزن وعدم الحصول على ما يكفي من العناصر الغذائية (سوء التغذية)







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