إصابة رجل صيني بعدوى خطيرة بعد استنشاق جواربه.. ماذا تعرف عن الرشاشيات؟

إصابة رجل صيني بعدوى خطيرة بعد استنشاق جواربه.. ما

كتبت- شيماء مرسي

أدت عادة غريبة لرجل صيني تتمثل في شم جواربه المتسخة إلى دخوله المستشفى بعد أن أصيب بعدوى فطرية خطيرة في رئتيه.

وذهب الرجل الذي لم يتم الكشف عن هويته إلى المستشفى بعد إصابته بسعال شديد أبقاه مستيقظا في الليل بالرغم من تناوله أدوية بدون وصفة طبية، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال الأطباء الذين عالجوا المريض إن الفحوصات الطبية كشفت عن علامات مثيرة للقلق تشير إلى وجود عدوى شديدة في الرئة اليمنى للرجل.

وبعد ذلك أجرى الأطباء عملية تنظير القصبات الهوائية، وهي عملية استخدموا فيها أداة رفيعة ومرنة لأخذ عينات من داخل حلقه.

وأظهر تحليل هذه العينات أن المريض مصاب بعدوى "الرشاشيات"، وهو نوع من أمراض الرئة يسببه نوع من العفن يسمى الرشاشيات وينمو في الأماكن الرطبة.

وكشف المريض أنه كان يشم رائحة جواربه بشكل متكرر بعد ارتدائها لفترات طويلة.

وبعد ذلك قام الأطباء باختبار جواربه ووجدوا أنها تحتوي بالفعل على نفس سلالة العفن التي أصابت مريضهم.

وقال لو هو نائب مدير مستشفى الجنوب الغربي التابع لجامعة الجيش الطبية، إن الجوارب وفرت أرضا خصبة مثالية لنمو الفطريات.

وأضاف: "ارتداء الأحذية لفترات طويلة يشكل مساحة مغلقة ورطبة ودافئة، ما يسهل تكاثر الفطريات".

وتابع: "استنشاق الجوارب المليئة بالفطريات، قد تسبب دخول هذه الفطريات إلى الجهاز التنفسي السفلي من خلال الفم والأنف".

وأضاف: "إذا كانت ووظيفة المناعة في الجسم منخفضة، فقد يؤدي ذلك إلى الإصابة بأمراض مثل الالتهاب الرئوي الفطري".

وقال الأطباء إن المريض استجاب بشكل جيد للأدوية المضادة للفطريات وخرج من المستشفى.

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