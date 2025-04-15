ارتفاع ضغط الدم.. الأعرض والأسباب والمضاعفات

ارتفاع ضغط الدم حالة صحية شائعة، وغالبًا ما يُطلق عليه "القاتل الصامت" لأنه لا يُظهر أعراضًا واضحة في مراحله المبكرة.

رغم من أن السبب الدقيق لارتفاع ضغط الدم الأولي لا يزال غير معروف، إلا أن هناك العديد من العوامل التي تسهم في تطوره، وفقا لموقع "onlymyhealth".

أسباب ارتفاع ضغط الدم

زيادة الوزن والسمنة.

التقدم في العمر.

استهلاك الكحول والتدخين.

الحالات الطبية، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الكلى المزمنة، ومرض السكري.

ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.

قلة النشاط البدني.

النظام الغذائي غير الصحي.

التاريخ العائلي.

مرض الكلى المزمن.

أعراض ارتفاع ضغط الدم

صداع شديد.

دوخة.

نزيف الأنف.

عدم وضوح الرؤية.

صعوبة في التنفس.

قلق.

اضطراب نبضات القلب.

ألم في الصدر.

وجود دم في البول.

نظرًا لأن هذه الأعراض غالبا ما تظهر في مراحل متأخرة، فإن الفحص الدوري لضغط الدم أمرا ضروريا لتنظيم الحالة ومنع المضاعفات.

مضاعفات ارتفاع ضغط الدم

إذا تُرك ارتفاع ضغط الدم دون علاج، فإنه يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، مثل:

تصلب الشرايين.

السكتة الدماغية.

الفشل الكلوي.

أمراض العيون.

النوبة القلبية.

قصور القلب الاحتقاني.

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