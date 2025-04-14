سموم خفية.. مشروب يسبب الإصابة بسرطان القولون والمستقيم

كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة أجراها باحثون من الجمعية الأمريكية للسرطان أن تناول المشروبات السكرية قد تزيد من احتمالية الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

وفحص الباحثون الأنماط الغذائية لـ 95464 ممرضة شاركن في دراسة صحة الممرضات الثانية من عام 1991 إلى عام 2015، وفقا لموقع "هيلث".

كما سألوا حوالي 41000 امرأة عن نظامهن الغذائي كمراهقات (تتراوح أعمارهن بين 13 و18 عاما)، وبشكل عام أصيبت 109 مشاركات بسرطان القولون والمستقيم قبل سن الخمسين.

كما وجد الباحثون أن النساء البالغات اللواتي أبلغن عن شرب مشروبين محلين بالسكر يوميا كان لديهن أكثر من ضعف خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم مقارنة بالنساء اللائي شربن أقل من مشروب محلى واحد في الأسبوع.

ووجد الباحثون أيضا أنه مقابل كل مشروب حلو يوميا شربته النساء في سن المراهقة، كان لديهن خطر أعلى بنسبة 32٪ للإصابة بسرطان القولون والمستقيم المبكر.

ويفترض الباحثون أن الزيادة الحديثة في تشخيص سرطان القولون والمستقيم لدى الأفراد الأصغر من 50 عاما قد تكون مرتبطة بارتفاع استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر، لا سيما بين الشباب.

وتوصي الجمعية الأمريكية للسرطان بضرورة فحص سرطان القولون والمستقيم في سن الخامسة والأربعين بدلا من الخمسين، وربما قبل ذلك للأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بالمرض.

ويجب أيضا تناول الماء، أو المياه الغازية، أو القهوة، أو الشاي بدلا من الصودا أو المشروبات السكرية الأخرى.

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