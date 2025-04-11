5 أعراض تكشف ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم

كتبت: رودينا ضوه

ارتفاع الكوليسترول في الدم من المشكلات الصحية الشائعة التي قد تصيب الإنسان دون أن يشعر، في معظم الأحيان لا يظهر أعراض واضحة، ما يجعله خفيًا وخطيرًا في نفس الوقت، ومع الوقت يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل أمراض القلب والسكتات الدماغية.

ووفقًا لموقع clevelandclinic إليك أعراض وأسباب ارتفاع الكوليسترول في الدم:

أعراض ارتفاع الكوليسترول في الدم

قد تشعر بحالة طبيعية عند ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم لا تظهر عليك أي أعراض، مع ذلك، بعد فترة قد يبطئ تراكم اللويحات "الفحوصات" (المكونة من الكوليسترول والدهون) تدفق الدم إلى القلب أو الدماغ أو يوقفه.

تشمل أعراض مرض الشريان التاجي ألمًا في الصدر عند بذل مجهود، وألمًا في الفك، وضيقًا في التنفس.

عندما تتمزق لويحات الكوليسترول وتغطيها جلطة دموية، فإنها تغلق شريانًا كاملًا، تعتبر هذه نوبة قلبية، وتشمل أعراضها ألمًا شديدًا في الصدر، واحمرارًا، وغثيانًا، وصعوبة في التنفس، تعتبر هذه حالة طبية طارئة.

ما هي العلامات التحذيرية لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم؟

لا تظهر أعراض على معظم الأشخاص عند ارتفاع مستوى الكوليسترول لديهم، أما الأشخاص الذين يعانون من مشكلة وراثية في الكوليسترول، والتي تسبب ارتفاعًا حادًا، فقد يصابون بالزانثوماس (لويحات شمعية دهنية على الجلد) أو قوس القرنية (حلقات الكوليسترول حول قزحية العين

أسباب ارتفاع الكوليسترول

التدخين

تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون المشبعة أو الدهون المتحولة

الجلوس كثيرًا بدلًا من النشاط

الشعور بالتوتر

الجينات

اقرأ أيضا:

بعد إصابة فتاة بـ"رئة الفشار" القاتلة.. تحذير مرعب من السجائر الإلكترونية

لماذا يجب عليك الاستحمام دائمًا في الليل بدلا من الصباح؟.. مفاجأة

ماذا يحدث للكبد والكليتين عند التوقف عن تناول السكر لأسبوعين؟

إحساس خفي" قد يشير إلى سرطان القولون.. لا تنتظر الفحص الروتيني"

بمكونات من مطبخك.. 6 مشروبات تساعد على الشعور بالدفء مع تقلبات الطقس