لمرضى السكري.. 3 مشروبات تمنحك النشاط دون زيادة في السكر

كتبت - نرمين ضيف الله

يحتاج مرضى السكري إلى الحفاظ على توازن مستويات السكر في الدم بشكل صحي، وفي الوقت نفسه، يبحث الكثيرون عن طرق لزيادة النشاط والطاقة خلال اليوم.

تلعب المشروبات دورًا مهمًا في هذا الصدد، حيث يمكن لبعض الأنواع أن تمنحك دفعة من النشاط والتركيز دون التسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم.

في التقرير التالي، يستعرض لكم موقع مصراوي 3 مشروبات مثالية لمرضى السكري، تساعد في تعزيز النشاط والحيوية مع الحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم، وذلك وفقًا لما جاء في موقع هيلث لاين الطبي.

1- الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة وكمية معتدلة من الكافيين، مما يساعد في تحسين التركيز والشعور بالنشاط. كما أن له تأثيرًا إيجابيًا على مستوى السكر في الدم، حيث يمكن أن يعزز استجابة الجسم للأنسولين.

2- القهوة السوداء بدون سكر

تُعد القهوة مصدرًا آخر للكافيين، الذي يمكن أن يساعد في زيادة النشاط والتركيز. وعند تناولها بدون إضافة السكر أو المحليات، فإنها لا تؤثر على مستويات السكر في الدم. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي القهوة على مركبات قد تساهم في تحسين حساسية الأنسولين.

3- ماء الليمون بالنعناع

يُعد هذا المشروب منعشًا ومفيدًا، حيث يحتوي الليمون على فيتامين C ومضادات الأكسدة، بينما يساعد النعناع في تحسين الهضم وتهدئة المعدة. كما أن هذا المشروب منخفض السعرات الحرارية ولا يحتوي على سكريات مضافة، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمرضى السكري.

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