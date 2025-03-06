عمرك يحدد عدد مرات تمرين الضغط.. إليك التفاصيل

كشف مجموعة من الخبراء عدد مرات ممارسة تمارين الضغط لكل رجل و سيدة، حسب الفئة العمرية، حتى لا تضر بالصحة، وفقًا لما ذكره موقع "دايلي ميل" البريطاني.

ولتحقيق مستوى لياقة جيد، حدد خبراء من مايو كلينيك عدد مرات تمرين الضغط التي يستطيع كل من الرجل والمرأة تحقيقها في الدورة الواحدة.

سنوات الـ 20

في سن 25 عاماً، يجب على الرجال تحديد هدف لأداء 28 تمرين ضغط في المرة الواحدة، ويجب على النساء العمل على أداء 20 تمرين ضغط "لإظهار مستوى لياقة جيد".

وفي سن 35 عاماً، يكون العدد 21 للرجال و19 للنساء، وفي سن 45 عاماً يصبح 16 للرجال و14 للنساء، وفي سن 55 عاماً يصبح 12 للرجال و10 للنساء، وفي سن 65 عاماً يصبح 10 للجنسين.



والعدد المشار إليه هو الحد الأدنى من اللياقة الجيدة، وبإمكان الإفراد زيادة العدد حسب قدرة كل شخص، ومستوى تطور لياقته.

فوائد خاصة لتمرين الضغط

وجدت دراسة شملت الرجال فقط، أن البالغين الذين يمكنهم إنهاء تمارين الضغط كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 96%.

وارتبطت ممارسة التمارين الرياضية بانتظام بمجموعة كاملة من الفوائد، بما في ذلك انخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 29%، وانخفاض خطر الوفاة لأي سبب بنسبة 31%، وانخفاض خطر الإصابة بالخرف بنسبة 35%، وانخفاض خطر الوفاة بأمراض القلب بنسبة 38%، وانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 42%.

وبينما تعتبر التمارين مفيدة في أي عمر، تشير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة إلى أن "الفوائد الإضافية لكبار السن هي انخفاض خطر السقوط، وزيادة سنوات الحياة المستقلة، وتحسين صحة الدماغ".

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