كيف يؤثر العنب على صحة العضلات؟

كشفت دراسة جديدة أن تناول العنب بانتظام قد يساعد على جعل العضلات، وخاصة لدى النساء، تعمل بشكل أفضل على المستوى الجيني.

وبحسب "ستادي فايندز، وجدت الدراسة أن تناول ما يعادل حصتين من العنب يوميا، أدى إلى تغييرات كبيرة في الجينات المرتبطة بالعضلات، مع تأثيرات أقوى لدى الإناث، مقارنة بالذكور، وفي حين لم يتغير المظهر العضلي الجسدي، أشار فريق البحث من جامعة وست نيو إنجلاند إلى أن العنب يؤثر على صحة العضلات على مستوى أساسي قبل حدوث تغييرات مرئية.

ويؤثر فقدان العضلات على ملايين كبار السن في جميع أنحاء العالم، حيث يعاني 10-16% من كبار السن من فقدان العضلات، وهو عبارة عن تدهور تدريجي لكتلة العضلات ووظيفتها، يأتي مع تقدم العمر، وغالبا ما تواجه النساء تحديات أكبر في الحفاظ على كتلة العضلات، وخاصة بعد انقطاع الطمث، ما يجعل هذا البحث ذا صلة خاصة بالإناث المسنات.

ووجد الباحثون أن استهلاك حصتين من العنب يوميا كان له تأثيرات واضحة بشكل خاص لدى الإناث، حيث بدأت أنماط نشاط الجينات الخاصة بهن تتحول نحو تلك التي لوحظت عادةً لدى الذكور.

وحدث هذا التقارب على المستوى الجيني، حيث حدد الباحثون 25 جينا رئيسيا متأثراً باستهلاك العنب، وزادت بعض الجينات المرتبطة بكتلة العضلات الهزيلة من نشاطها، بينما أظهرت جينات أخرى مرتبطة بتنكس العضلات انخفاضاً في التعبير.

وفسر الباحثون التأثير بأن هذه الفاكهة تحتوي على أكثر من 1600 مركب طبيعي تعمل معا بطرق معقدة، وبدلا من أن يكون أي مكون واحد مسؤولا عن الفوائد، فمن المرجح أن يكون مزيج هذه المركبات هو الذي ينتج مثل هذه التأثيرات المهمة.