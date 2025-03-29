عصير البرتقال الطازج ليس فقط لذيذًا ومنعشًا، بل يحتوي أيضًا على العديد من الفوائد الصحية التي قد تكون غير معروفة لك.

إليك 5 فوائد غير متوقعة لتناول كوب من عصير البرتقال الطازج وفق موقع "هيلث لاين".

تعزيز صحة البشرة

عصير البرتقال يحتوي على فيتامين C الذي يعد أساسيًا لإنتاج الكولاجين في البشرة، مما يساعد في تقليل التجاعيد وتحسين مرونة الجلد.

كما يعمل كمضاد للأكسدة، مما يساهم في محاربة علامات الشيخوخة وتحسين صحة البشرة.

دعم صحة الجهاز المناعي

بفضل احتوائه على كميات كبيرة من فيتامين C، يساعد عصير البرتقال في تقوية جهاز المناعة، مما يساهم في مقاومة الأمراض والعدوى، ويعزز قدرة الجسم على مكافحة البكتيريا والفيروسات.

تحسين الهضم

يحتوي عصير البرتقال على الألياف التي تعزز عملية الهضم وتساعد في الوقاية من الإمساك. كما أن الحمضيات في العصير تعمل على تحفيز إفراز العصارات الهضمية، مما يساعد في تسريع عملية الهضم.

تحسين المزاج والحد من التوتر

يحتوي عصير البرتقال على مركبات مضادة للأكسدة ومواد غذائية تساعد في تحسين المزاج وتقليل مستويات التوتر.

يمكن أن يساعد شرب كوب من العصير الطازج في تعزيز الشعور بالراحة والهدوء بفضل تأثيره المهدئ على الجسم.

مساعدة في فقدان الوزن

يمكن أن يساعد عصير البرتقال في دعم عملية فقدان الوزن بفضل محتواه العالي من الألياف والماء.

يساعد شربه على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من تناول الوجبات الخفيفة الغنية بالسعرات الحرارية.