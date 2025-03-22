نقاط الضغط بالجسم.. حيل مذهله من الطب الصينيّ لتسريع إنقاص وزنك

كتبت- أميرة حلمي

إنقاص الوزن ليس بالأمر السهل للكثيرين ويتطلب مجهود كبير من ممارسة رياضة واتباع نظام غذائي مناسب لطبيعة الجسم، ولكن هناك بعض الحيل تساعدك لتسريع ذلك والوصول للوزن المثالي ومن بينها العلاج بنقاط الضغط، نقاط الضغط ممارسة معروفة في الطب الصيني القديم. وهي تعتمد على مفهوم وجود طاقة حيوية تسري في مسارات محددة داخل الجسم البشري، ولديها نقاط معينة تتصل ببعض أجزاء الجسم وأعضائه الرئيسية. ويتم العلاج بالضغط على هذه النقاط بطريقة صحيحة لعلاج العديد من الأمراض والمشاكل الصحية.

نستعرض أبرز نقاط الضغط الفعالة التي ستساعدكم في إنقاص الوزن الزائد وذلك وفقاً لموقع Bright side.

نقطة الأذن

إنها إحدى النقاط الرئيسية التي تتحكم بالشهية. ولتحديد مكانها، ضعي إصبع الإبهام أمام النتوء البارز من أسفل الإذن، ثم افتحي فمك وأغلقيه لتحديد النقطة التي تشعرين عندها بأكبر قدر من الحركة. اضغطي على هذه النقطة لمدة تتراوح بين 1-3 دقائق مرتين يومياً. ووفقاً لعلم العلاج بنقاط الضغط، توجد في الأذنين واليدين والقدمين أكبر انعكاسات للطاقة تؤثر على باقي أعضاء الجسم، وبالتالي فإن تحفيز هذه النقاط، يمثل طريقة فعالة للغاية لتحقيق هدفكِ بإنقاص الوزن.

الشفة العليا

تقع هذه النقطة بين الشفة العليا والأنف، في المنتصف تماماً. اضغطي عليها لمدة تتراوح بين 1-5 دقائق مرتين يومياً، أو كلما شعرتِ بالجوع أو التوتر.

نقطة الركبة

الضغط على هذه النقطة يحسِّن الهضم، ويساعد أيضاً في تخفيف آلام الطمث وتشنجاته. وتوجد أسفل عظمة رأس الركبة بمقدار 5 سنتيمترات قرب المنتصف نحو الساق إلى الخارج قليلاً. اضغطي على هذه النقطة بإصبع السبابة لمدة دقيقتين يومياً لمساعدة معدتك على تأدية وظيفتها بكفاءة. وعند الضغط على هذه النقطة، قد تشعرين ببعض الانزعاج أو الألم البسيط.

نقطة المرفق

توجد هذه النقطة على مسافة تبعد عرض إبهام تقريباً من مفصل المرفق باتجاه ثنيته الداخلية. اضغطي على هذه النقطة بإبهامكِ لدقيقة واحدة يومياً لأن تحفيزها يساعد جسمكِ على التخلص من الحرارة والرطوبة الزائدتين، كما يحسن وظائف الأمعاء ويمنع تراكم السوائل في الجسم.

نقطة الكاحل

تقع هذه النقطة على الجانب الداخلي من الساق على بعد 5 سنتيمترات فوق عظمة الكاحل. اضغطي عليها بإبهامكِ لدقيقة واحدة يومياً، ثم ارفعيه ببطء لتخفيف الضغط تدريجياً. وننصحكِ بعدم الضغط على هذه النقطة خلال فترة الحمل.

واظبي على ممارسة الضغط على النقاط المذكورة أعلاه بصفة يومية، وفي وقت قصير ستلمسين بنفسك التغيرات التي ستحدث على جسمكِ؛ فالعلاج بنقاط الضغط يساعدكِ على الحفاظ على صحتكِ والتحكم في شهيتكِ بفعالية وسهولة.

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