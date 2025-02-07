"المرض الصامت".. 5 علامات مبكرة لـ السرطان قد لا تعرفها

كتب – سيد متولي

يمكن لبعض العلامات المبكرة التي تظهر على الجسم أن تكشف الإصابة بمرض السرطان القاتل دون أن ندري، لذلك من المهم أن نتعرف عليها من أجل سرعة التعامل معها وتلقي العلاج لتجنب المضاعفات.

وبحسب موقع تايمز ناو، فإن السرطان المعروف بـ"المرض الصامت"، يمكن أن ينتشر دون أن يلاحظه أحد حتى يصل إلى مرحلة متقدمة أكثر خطورة، وتتمثل الأعراض المبكرة في:

مشكلات الأمعاء

مشكلات الأمعاء مثل الإمساك أو الإسهال المستمر أو التغيرات في قوام البراز قد تشير إلى الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

السعال المستمر

السعال الذي يستمر لأكثر من ثلاثة أسابيع، مع وجود دم في البلغم أو ألم في الصدر قد يكون علامة مبكرة على الإصابة بسرطان الرئة.

كتلة غير مؤلمة في الإبط

اكتشاف كتلة غير مؤلمة في الإبط قد يكون علامة مبكرة على الإصابة بسرطان الثدي، خاصة إذا لم تختف في غضون أسابيع قليلة.

فقدان الوزن دون سبب

فقدان الوزن دون سبب قد يكون علامة تحذير مبكرة على الإصابة بسرطان البنكرياس أو المعدة أو الرئة.

تغيرات في الجلد

وجود تغيرات في الجلد، مثل البقع الداكنة أو الاصفرار أو القروح غير الملتئمة قد يكشف عن سرطان الكبد أو الورم الميلانيني أو سرطان الجلد.

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