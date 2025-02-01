ما تأثير تناول طبق الفول بالبصل على الكوليسترول وصحة القلب؟.. مفاجأة

كتبت- نرمين ضيف الله:

الفول من الوجبات الأساسية التي يتناولها الكثيرون خلال الإفطار بشكل يومي، ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تدعم صحة الجسم.

وأوضحت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، أن تناول الفول باعتدال يشكل جزءًا من نظام غذائي صحي ومتوازن.

وأضافت "عبدالوهاب" في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن تناول طبق الفول بالبصل يوفر فوائد صحية متعددة، نظرًا لما يحتوي عليه من ألياف قابلة للذوبان تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

وأوضحت أن الفول غني بالبروتينات النباتية والمعادن مثل الحديد والبوتاسيوم، ما يساهم في دعم صحة القلب، مؤكدة أن البصل أيضًا يحتوي على مضادات أكسدة، ويساعد في تقليل الالتهابات وتحسين صحة الأوعية الدموية.

وقدمت "عبدالوهاب" العديد من الفوائد الأخرى للفول، أبرزها:

الشعور بالشبع لفترة طويلة.

تقليل الالتهابات.

تحسين صحة الأوعية الدموية.

اقرأ أيضا:

مفاجأة.. تناول الجبن يقلل الإصابة بهذا المرض

خطة وجبات ليومين.. تنقص الوزن وتطهر الجسم من السموم

واقعة صادمة.. رجل يقتل زوجته ويطبخ أجزاء من جسدها في إناء

لماذا يعشق كثيرون الغناء في الحمام أثناء الاستحمام؟ اعرف السر

الحظ يفتح أبوابه.. 3 أبراج على موعد مع المال والفرح