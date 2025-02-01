بعد سحب منتجات كوكاكولا.. هذا ما تفعله مادة الكلورات بجسمك

كتب – سيد متولي

سحبت شركة كوكا كولا مشروبات من أسواق بلجيكا ولوكسمبورج وهولندا، بعد أن أظهرت الاختبارات مستويات مرتفعة من مادة كيميائية معروفة بـ"الكلورات".

وأكد الشريك الموزع لمنتجات كوكا كولا، "كوكا كولا يوروبا باسيفيك بارتنرز"، أن الشركة لم تتلق أي شكاوى أو مخاوف من المستهلكين في بريطانيا.

ويعتبر سحب المنتج إجراء احترازيا لتجنب مخاطر التعرض لمستويات مرتفعة من الكلورات.

وأطلقت وكالة معايير الغذاء تحقيقا، لمعرفة ما إذا كانت هناك أي منتجات للشركة تحتوي على مستويات مرتفعة من الكلورات في الأسواق البريطانية، بحسب ديلي ميل.

لكن ما هي مادة الكلورات ومخاطرها؟.

والكلورات مركب كيميائي لتحلل المعقمات الكيميائية القائمة على الكلور، والتي تستخدم بشكل متكرر لتعقيم المياه.

أين توجد الكلورات

وتوجد الكلورات عادة في الغذاء والماء بسبب استخدامها في معالجة المياه وتجهيز الأطعمة، وهو منتج ثانوي للكلور، ومعروف باستخدامه في حمامات السباحة كمطهر.

مخاطر الكلورات

كشفت أبحاث أن التعرض لمستويات عالية من الكلورات يمكن أن يسبب مشكلات صحية خطيرة، مثل خلل الغدة الدرقية والفشل الكلوي.

الكلورات والغدة الدرقية

ليس هذا فحسب، فالتعرض المزمن للكلورت يمكن أن يمنع امتصاص اليود، مسببا ضعف وظيفة الغدة الدرقية التي تنظم العديد من وظائف الجسم، بما في ذلك عملية التمثيل الغذائي.

الكلورات والفشل الكلوي

كما أن تناول كميات كبيرة من الكلورات في يوم واحد قد يحد من قدرة الدم على امتصاص الأكسجين، ما يؤدي إلى الفشل الكلوي.

الكلورات والأطفال

وتهدد الكلورات صحة النساء، فالتعرض لمستويات عالية في مياه الشرب منها تجعلهن أكثر عرضة لخطر إنجاب أطفال حديثي الولادة يعانون من عيوب انسداد المسالك البولية.

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