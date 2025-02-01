طبيب يحذر من علامات تدل على الإصابة بسرطان البروستاتا

كتبت- شيماء مرسي

سرطان البروستاتا ثاني أكثر الأسباب شيوعا للوفاة بالسرطان بين الرجال، لأن الأعراض قد تستغرق سنوات حتى تظهر.

كما أن الأعراض لن تظهر إلا بعد تضخم البروستاتا لدرجة أنها تؤثر على مجرى البول، وفق ما كشفت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وكشف طبيب الأورام البريطاني سوراج كوكاديا 6 أعراض تدل على الإصابة بسرطان البروستاتا.

وقال الدكتور سوج: "عندما يزداد حجم البروستاتا، فإنها تنمو للخارج وكذلك إلى الداخل، ما يضغط على مجرى البول وبالتالي المثانة".

ويشعر البعض أيضا بآلام أسفل الظهر وخلل في المستقيم ودم في البول والذهاب إلى المرحاض كثيرا.

أعراض سرطان البروستاتا:

صعوبة البدء في التبول أو إفراغ المثانة

ضعف التدفق عند التبول

الشعور بأن المثانة لم تفرغ بشكل صحيح

تقطير البول بعد الانتهاء من التبول

الحاجة إلى التبول أكثر من المعتاد، خاصة في الليل

الحاجة المفاجئة للتبول

وغالبا ما لا يعاني الرجال المصابين بسرطان البروستاتا المبكر من أي أعراض بسبب الطريقة التي ينمو بها السرطان.

و نظرا لأن سرطان البروستاتا يبدأ عادة في النمو في جزء مختلف (عادة الجزء الخارجي) من البروستاتا، فإن سرطان البروستاتا المبكر لا يضغط في كثير من الأحيان على مجرى البول ويسبب الأعراض.

وإذا انتشر السرطان فقد تعاني من:

آلام الظهر أو الفخذ أو الحوض

مشكلة في الانتصاب

دم في البول أو السائل المنوي

فقدان الوزن غير المبرر

ويمكن أن تكون التغييرات في طريقة التبول ناتجة أيضا عن مشكلة غير سرطانية شائعة جدا تسمى تضخم البروستاتا أو حالة صحية أخرى.

ومع ذلك، إذا واجهت أي أعراض يجب استشارة الطبيب فورا.

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