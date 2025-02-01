عدو خفي على سفرتك.. تناول هذا المشروب يدمر القلب ويرفع السكر

كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة ستيلينبوش في جنوب إفريقيا أن الإكثار من تناول المشروبات السكرية قد يسبب زيادة الوزن والإصابة بأمراض القلب والسكري.

وأشارت الدراسة أن شرب مشروبين محلاة بالسكر أسبوعيا يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وارتفاع ضغط الدم، بحسب ما ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وشملت مخاطر استهلاك هذه المشروبات أيضا دهون المعدة وارتفاع مستويات الدهون في الدم وضغط الدم وانخفاض مستويات الكوليسترول الجيد.

وأوضح الباحثون أن الاستهلاك المفرط للمشروبات السكرية يعد من الأسباب الرئيسية لأمراض القلب والتمثيل الغذائي.

وكشفت الدراسات أن تناول ما لا يقل عن حصتين من هذه المشروبات في الأسبوع مرتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ومتلازمة التمثيل الغذائي وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

ويمكن تجنب الإصابة بالسكري من النوع 2 عن طريق إجراء تغييرات في نمط الحياة مثل ممارسة المزيد من التمارين الرياضية واتباع نظام غذائي صحي.

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