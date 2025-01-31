صدمة لمحبي الشاي بالحليب.. آثار الإفراط فيه أخطر مما تتصور

كتبت- آلاء نبيل:

يعشق العديد من الأشخاص تناول الشاي بالحليب دون القدرة على التحكم في رغبتهم، إلا أن الإفراط في تناوله قد يعرضهم لمخاطر صحية كثيرة.

وكشف الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، أن الشاي بالحليب يُعد من المشروبات المحببة لدى الكثيرين، لكن الإفراط في تناوله قد يرتبط ببعض المشاكل الصحية.

وأضاف "القيعي" في تصريح لـ"مصراوي"، أن أبرز الآثار الجانبية المحتملة للإفراط في تناول الشاي بالحليب تشمل ما يلي:

1- اضطرابات الجهاز الهضمي

الانتفاخ يؤدي شرب كميات كبيرة من الشاي بالحليب إلى زيادة الغازات وانتفاخ البطن، كما أنّ الإمساك يسبب الجفاف الناتج عن الإفراط في تناول الكافيين الإصابة بالإمساك، بالإضافة إلى أن عسر الهضم يزيد من حموضة المعدة ويسبب حرقة.

2- الإصابة بالأرق

يؤثر الكافيين الموجود في الشاي والحليب على أنماط النوم الصحية، ما يسبب الأرق.

3- المعاناة من القلق والتوتر

الإفراط في تناول الشاي بالحليب، قد يزيد من الشعور بالقلق والتوتر والعصبية بسبب محتواه من الكافيين.

4- مشاكل في الكلى

الإفراط في تناول الكافيين الموجود في الشاي بالحليب، قد يزيد من الضغط على الكلى ويسبب خللًا في وظائفها.

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