احذر شرب الماء من زجاجات بلاستيكية معرضة للشمس.. كارثة صحية

يعتاد البعض على ترك زجاجات المياه البلاستيكية في السيارة أو تحت أشعة الشمس لساعات، ثم إعادة استخدامها دون إدراك المخاطر الصحية المحتملة لهذه العادة.

لماذا يُشكل ذلك خطرًا على صحتك؟

يوضح الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى تحلل البلاستيك، مما يُطلق مواد كيميائية ضارة في الماء، قد يكون لها تأثيرات خطيرة على الصحة.

المخاطر الصحية لشرب الماء من زجاجات بلاستيكية تعرضت للحرارة

1. تسرب مواد كيميائية خطيرة

• ارتفاع الحرارة يؤدي إلى إطلاق مركبات بيسفينول أ (BPA) والفثالات، التي قد تؤثر سلبًا على الجسم.

2. اضطرابات هرمونية

• تُؤثر هذه المواد على الهرمونات البشرية، خاصة هرمونات الغدة الدرقية والهرمونات الجنسية، مما قد يؤدي إلى اختلال التوازن الهرموني ومشكلات صحية أخرى.

3. زيادة خطر الإصابة بالسرطان

• أشارت بعض الدراسات إلى أن التعرض المستمر لمركبات بلاستيكية معينة قد يُزيد من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان.

4. مشاكل الجهاز التنفسي

• استنشاق المواد الكيميائية المتسربة قد يُسبب تهيج الجهاز التنفسي، ويزيد من احتمالات الإصابة بالربو.

5. أمراض القلب

• ربطت بعض الأبحاث بين التعرض لمواد بلاستيكية معينة وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

6. التلوث الجرثومي

• الحرارة تُعزز نمو البكتيريا الضارة داخل الزجاجات، مما قد يُسبب مشاكل صحية عند شرب الماء الملوث.

7. تأثير سلبي على الكلى والكبد

• قد تؤدي المواد الكيميائية المتسربة إلى تلف وظائف الكلى وتأثيرات سلبية على الكبد.

8. اضطرابات الجهاز الهضمي

• قد تُسبب المركبات البلاستيكية التهابات وتهيجًا في الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى مشاكل هضمية مزمنة.

9. التأثير على الجهاز العصبي

• بعض المواد، مثل الفثالات، قد تؤثر على وظائف الجهاز العصبي وتُسبب مشكلات عصبية.

10. تأثير على الخصوبة والحمل

• أظهرت دراسات أن التعرض المستمر لمواد بلاستيكية معينة قد يؤثر على خصوبة الرجال والنساء، ويُشكل خطرًا على صحة الجنين.

كيف تتجنب هذه المخاطر؟

• تجنب استخدام الزجاجات البلاستيكية المعرضة للحرارة لفترات طويلة.

• استخدم زجاجات زجاجية أو ستانلس ستيل لحفظ المياه.

• لا تعيد استخدام الزجاجات البلاستيكية لأكثر من مرة.

• احفظ زجاجات المياه في أماكن باردة وبعيدة عن أشعة الشمس المباشرة.

الحرص على اختيار عبوات آمنة وتخزين المياه بطريقة صحيحة يمكن أن يساعد في تجنب هذه المخاطر الصحية المحتملة.

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