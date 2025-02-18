عروسان في أستراليا يحتفلان بزواجهما خلال مظاهرة لدعم غزة (فيديو)

في واقعة غريبة، انضم عروسان إلى مظاهرة حاشدة في مدينة ملبورن الأسترالية، دعمًا للقضية الفلسطينية وتنديدًا بالعدوان الإسرائيلي، حيث استُقبلا بالزغاريد والأهازيج الفلسطينية وسط تفاعل كبير من المشاركين.



ووثق مقطع فيديو متداول اللحظة التي دخل فيها العروسان، بملابس الزفاف، إلى ساحة التظاهرة، وسط هتافات المحتجين الذين عبروا عن تضامنهم بالتصفيق والزغاريد.



وظهر العريس والعروس يرتديان الشال الفلسطيني، تعبيرًا عن دعمهما للقضية، في تصرف لاقى إشادة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأظهر الفيديو شابًا يغني للعروسين باللغة العربية، بينما يشارك الحضور بالتصفيق وترديد الأغاني والزغاريد، فيما بدت العروس سعيدة، والعريس يرفع علامة النصر.



يُذكر أن أستراليا شهدت في الأشهر الأخيرة العديد من المظاهرات الحاشدة، حيث خرج آلاف المتظاهرين في عدة مدن للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية، على غزة والضفة الغربية، ودعم الحقوق الفلسطينية.





