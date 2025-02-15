10 صور لأغلى نوع جاموس في العالم.. لن تتخيل سعره

تعرف على أقدم 3 أشجار في العالم.. عمرها آلاف السنين

كتبت- أسماء مرسي:

يشتهر الجاموس بقوته وأهميته، وتختلف أسعاره بناء على عوامل مختلفة مثل الوزن وقيمته العالية، ولكن، هل سمعت يوما عن أغلى جاموس في العالم؟

حجم خيالي

يعيش جاموس "أنمول" في الهند، ويعد أغلى نوع جاموس في العالم، ويزن هذا الجاموس الاستثنائي 1500 كيلوجرام، فهو بمثابة نجم في عالم الثروة الحيوانية، حجمه الهائل يجذب الأنظار في المعارض الزراعية ومزادات الماشية.

حجمه ليس مجرد صدفة جينية، بل هو نتاج عمل دؤوب ورعاية فائقة، وفقا لموقع "timesofindia".

نظام غذائي فاخر

يحظى جاموس "أنمول" بنظام غذائي خاص ومكلف للغاية، حيث تبلغ تكلفته 18 دولارا أمريكيا، يشمل هذا النظام الفاخر مكونات مثل 250 جراما من اللوز، و4 كيلوجرامات من الرمان، و30 موزة، بالإضافة إلى مزيج خاص من الحليب والبيض، فول الصويا والذرة والسمن والأعشاب الخضراء الطازجة.

ولا تقتصر رفاهية أنمول على الطعام فقط، بل يحصل أيضا على حمامين يوميا بزيت اللوز والخردل للحفاظ على صحة ولمعان معطفه.

الاهتمام بأدق التفاصيل في رعايته هو ما يجعله مميزا للغاية، وبالتالي باهظ الثمن.

جاموس يدر المال

لا تقتصر قيمة أنمول على حجمه ورعايته الفاخرة، بل يمتد إلى دوره الحيوي في مجال تربية الماشية، يتم جمع السائل المنوي منه أسبوعيا وبيعه للمربين الذين يسعون إلى تحسين سلالات ماشيتهم، وبالتالي، فهو يعد مصدرا دائما للدخل والاستثمار طويل الأجل.

سعر أغلى جاموس في العالم

يصل سعره 3.6 ملايين دولار، وبالإضافة إلى قيمته المالية العالية، يمثل قيمة عاطفية عميقة لمالكه، حيث يعتبره جزءا من عائلته وليس مجرد سلعة.

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