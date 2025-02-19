15 صورة لـ أغرب قبائل العالم.. رجالها يضعون المكياج لهذا السبب

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كتبت- أسماء مرسي:

في القارة الأفريقية، وتحديدا في مناطق تشاد والنيجر وشمال شرق نيجيريا والكاميرون، توجد قبيلة فريدة من نوعها تُعرف باسم "وودابي"، تشتهر بتقاليدها الغريبة، وخاصة فيما يتعلق بالجمال والزواج، فبينما يظن الكثيرون أن النساء هن من يتزين لجذب الرجال، فإن رجال قبيلة وودابي هم من يقومون بذلك، إنهم يضعون مستحضرات التجميل على وجوههم ويصففون شعرهم بطرق غريبة ويرتدون ملابس ملونة زاهية.

"الرجال الأكثر غرورا في العالم"

يُعرف رجال وودابي بـ "الرجال الأكثر غرورا في العالم"، وذلك لاهتمامهم الشديد بمظهرهم، فقبل الخروج لرعي الماشية، يقضي الرجال وقتا طويلا في ارتداء أفضل ملابسهم وتصفيف شعرهم ووضع المكياج، كما أنهم يحملون معهم مرآة صغيرة للتحقق من مظهرهم باستمرار، وفقا لصحيفة "dailymail" البريطانية.

مهرجان "جيروول".. مسابقة الجمال

تُقيم قبيلة وودابي مهرجانا سنويا يُعرف باسم "جيروول"، وهو بمثابة مسابقة للجمال والزواج.

في هذا المهرجان، يتنافس الرجال على جذب انتباه النساء من خلال ارتداء ملابس تنكرية ورقصات استعراضية.

يحرص الرجال على إبراز ميزاتهم الجمالية، مثل العيون البيضاء والأسنان البيضاء والطول، وذلك باستخدام المكياج والكحل بألوان زاهية.

وبعد انتهاء الرقصات، تختار النساء الرجل الذي أعجبن به، وقد يترتب على ذلك الزواج.



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