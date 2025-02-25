مفاجأة.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول حليب اللوز

الحليب هو المصدر الرئيسي للكالسيوم، والعنصر الأساسي لصحة العظام، ومع ذلك، يتجه الكثيرون نحو خيارات نباتية، ويتساءلون عما إذا كانت هذه البدائل يمكن أن توفر نفس مستوى التغذية.

أحد هذه البدائل هو حليب اللوز، الذي يتم تحضيره عن طريق طحن اللوز وخلطه في الماء.

وأشارت الدكتورة ريديما خامسيرا، أخصائية التغذية، إلى أن حليب اللوز بديل قوي ينافس الحليب الحيواني، وفقا لموقع "Hindustan Times".

أهمية الكالسيوم لصحة العظام

تقول الطبيبة إن الكالسيوم هو اللبنة الأساسية للعظام والأسنان القوية، فهو ضروري للحفاظ على كثافة العظام، وخاصة مع التقدم في السن، ودون الكالسيوم الكافي، تبدأ الأجسام في استنزافه من العظام، ما يؤدي إلى حالات مثل هشاشة العظام.

وأضافت أن الكالسيوم لا يعمل بمفرده، بل يحتاج إلى مجموعة داعمة من العناصر الغذائية مثل فيتامين D والمغنيسيوم والفوسفور ليتم امتصاصه واستخدامه بشكل فعال من قبل الجسم.

وحليب اللوز، الذي لا يعتبر مجرد مصدر للكالسيوم، بل مصدر قوي للمغذيات الأخرى الضرورية لصحة العظام.

القيمة الغذائية لحليب اللوز

تابعت: "حليب اللوز يُصنع عن طريق مزج اللوز بالماء وتصفية المواد الصلبة، وفي حين أنه منخفض السعرات الحرارية بشكل طبيعي وخالٍ من اللاكتوز والكوليسترول والدهون المشبعة، فإنه يحتوي على نسبة عاليى من الكالسيوم وفيتامين د، ما يجعلها خياراً صديقاً للعظام.

كما يحتوي حليب اللوز أيضاً على المغنيسيوم، وهو معدن يعمل بشكل تآزري مع الكالسيوم لتقوية العظام.

فوائد حليب اللوز لصحة العظام

غني بمضادات الأكسدة

اللوز مليء بفيتامين E، وهو مضاد للأكسدة قوي يحمي خلايا العظام من الإجهاد التأكسدي.

قليل الفوسفور

يحتوي حليب اللوز على نسبة متوازنة من الفوسفور، ما يجعله خياراً أكثر أماناً للحفاظ على سلامة العظام.

تأثير قلوي

يساعد تناوله على الحفاظ على المستوى الهيدروجيني المتوازن وحماية العظام من فقدان الكالسيوم.

خالي من اللاكتوز

حليب اللوز بديلاً لذيذاً وصديقاً للأمعاء ومغذياً للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز.

نصيحة مهمة

نصحت"خامسيرا" بإقران حليب اللوز بتمارين تحمل الوزن مثل المشي أو الركض أو تدريب القوة.

وتوضح أن التمارين الرياضية تعمل على تحفيز نمو العظام، وعندما يتم دمجها مع نظام غذائي غني بالكالسيوم، فإنها تركيبة رابحة لقوة العظام مدى الحياة.

اقرأ أيضا:

احذر أمراض القلب والسرطان.. أضرار الإفراط في تناول القهوة على الريق

طبيب يحذر من استخدام هذه الطاسة أثناء القلي.. تسبب السرطان

بؤرة للسرطان.. تحذير من تخزين الطماطم "المفعصة" في رمضان

بـ15 جنيها.. فاكهة تخفض ضغط الدم وتحمي من أمراض القلب

تحذير من تفريز البطاطس والأطعمة نصف المقلية.. مخاطر غير متوقعة