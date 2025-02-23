بؤرة للسرطان.. تحذير من تخزين الطماطم "المفعصة" في رمضان

اتفق خبراء التغذية على أن الطماطم "المفعصة" التي يظهر فيها العفن، تُعتبر بؤرة نشطة لسرطانات الكبد.

وقال الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، إنّ العفن الموجود في الطماطم يحتوي على فطريات وليس بكتيريا أو فيروسات، وهذه الفطريات هي المسؤولة عن الإصابة بسرطانات الكبد.

وأضاف "نزيه" في تصريحات تلفزيونية، أنه يمكن إزالة العيوب التي قد تظهر في الطماطم بشرط ألا تحتوي على أي روائح تدل على وجود العفن.

وتابع أن غلي الطماطم حتى درجة حرارة 100 درجة مئوية لا يُميت الفطريات، مما يترك العفن موجودًا ويؤدي إلى أضرار خطيرة على الصحة.

تخزين الطماطم بطريقة آمنة

من ناحيته، قدّم الدكتور شهاب صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، في تصريحات لـ"مصراوي" بعض الخطوات والطرق لضمان تخزين الطماطم والصلصة بطريقة صحية وآمنة خلال شهر رمضان.

التجميد

التجميد من أفضل الطرق للحفاظ على الطماطم لفترات طويلة، ابدأ بغسل الطماطم جيدًا، ثم قُم بتقطيعها إلى مكعبات أو شرائح حسب الحاجة، وزّع القطع في أكياس بلاستيكية محكمة الغلق، مع تفريغ الهواء قدر الإمكان، ثم خزّنها في الفريزر، وعند الحاجة، يمكنك استخدام الكمية المطلوبة مباشرة دون الحاجة إلى إذابتها مسبقًا.

التعليب

يمكنك تعليب الطماطم عن طريق غسلها، ثم غليها لمدة قصيرة، وتقشيرها، وتعبئتها في برطمانات مع إضافة قليل من الملح، ثم تعقيم البرطمانات في ماء مغلي لمدة 10 دقائق، ويُحفظ هذا التعليب في مكان بارد وجاف.

تحضير الصلصة وتخزينها

لتحضير صلصة الطماطم، اغسِل الطماطم جيدًا، ثم قُم بتقطيعها إلى أرباع، ضعها في قدر على نار متوسطة حتى تبدأ في الغليان، ثم اتركها لتبرد قليلاً، بعد ذلك، استخدم الخلاط لفرم الطماطم، ثم صَفِّ المزيج لإزالة القشور والبذور، أعد المزيج إلى القدر، وأضِف ملعقة من السكر، واتركه على النار حتى يثخن.

بعد تحضير الصلصة، اتركها لتبرد تمامًا، ثم قُم بتعبئتها في عبوات محكمة الغلق. يمكنك تخزينها في الفريزر لمدة تصل إلى عامين دون تغيير في اللون أو الطعم.

تنبيهات صحية

تجنّب تخزين الطماطم التي تحتوي على عفن، حيث يُعتبر العفن بؤرة نشطة للسرطانات التي تصيب الكبد. يحتوي العفن على فطريات قد تسبّب أضرارًا صحية خطيرة.

احرص على غسل الطماطم جيدًا قبل التقطيع والتخزين، وتجنّب استخدام الطماطم التي تحتوي على عيوب واضحة أو علامات عفن.

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