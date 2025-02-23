بؤرة للسرطان.. تحذير من تخزين الطماطم "المفعصة" في رمضان

بؤرة للسرطان.. تحذير من تخزين الطماطم "المفعصة" في رمضان
اتفق خبراء التغذية على أن الطماطم "المفعصة" التي يظهر فيها العفن، تُعتبر بؤرة نشطة لسرطانات الكبد.
وقال الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، إنّ العفن الموجود في الطماطم يحتوي على فطريات وليس بكتيريا أو فيروسات، وهذه الفطريات هي المسؤولة عن الإصابة بسرطانات الكبد.
وأضاف "نزيه" في تصريحات تلفزيونية، أنه يمكن إزالة العيوب التي قد تظهر في الطماطم بشرط ألا تحتوي على أي روائح تدل على وجود العفن.
وتابع أن غلي الطماطم حتى درجة حرارة 100 درجة مئوية لا يُميت الفطريات، مما يترك العفن موجودًا ويؤدي إلى أضرار خطيرة على الصحة.
تخزين الطماطم بطريقة آمنة
من ناحيته، قدّم الدكتور شهاب صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، في تصريحات لـ"مصراوي" بعض الخطوات والطرق لضمان تخزين الطماطم والصلصة بطريقة صحية وآمنة خلال شهر رمضان.
التجميد
التجميد من أفضل الطرق للحفاظ على الطماطم لفترات طويلة، ابدأ بغسل الطماطم جيدًا، ثم قُم بتقطيعها إلى مكعبات أو شرائح حسب الحاجة، وزّع القطع في أكياس بلاستيكية محكمة الغلق، مع تفريغ الهواء قدر الإمكان، ثم خزّنها في الفريزر، وعند الحاجة، يمكنك استخدام الكمية المطلوبة مباشرة دون الحاجة إلى إذابتها مسبقًا.
التعليب
يمكنك تعليب الطماطم عن طريق غسلها، ثم غليها لمدة قصيرة، وتقشيرها، وتعبئتها في برطمانات مع إضافة قليل من الملح، ثم تعقيم البرطمانات في ماء مغلي لمدة 10 دقائق، ويُحفظ هذا التعليب في مكان بارد وجاف.
تحضير الصلصة وتخزينها
لتحضير صلصة الطماطم، اغسِل الطماطم جيدًا، ثم قُم بتقطيعها إلى أرباع، ضعها في قدر على نار متوسطة حتى تبدأ في الغليان، ثم اتركها لتبرد قليلاً، بعد ذلك، استخدم الخلاط لفرم الطماطم، ثم صَفِّ المزيج لإزالة القشور والبذور، أعد المزيج إلى القدر، وأضِف ملعقة من السكر، واتركه على النار حتى يثخن.
بعد تحضير الصلصة، اتركها لتبرد تمامًا، ثم قُم بتعبئتها في عبوات محكمة الغلق. يمكنك تخزينها في الفريزر لمدة تصل إلى عامين دون تغيير في اللون أو الطعم.
تنبيهات صحية
تجنّب تخزين الطماطم التي تحتوي على عفن، حيث يُعتبر العفن بؤرة نشطة للسرطانات التي تصيب الكبد. يحتوي العفن على فطريات قد تسبّب أضرارًا صحية خطيرة.
احرص على غسل الطماطم جيدًا قبل التقطيع والتخزين، وتجنّب استخدام الطماطم التي تحتوي على عيوب واضحة أو علامات عفن.
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