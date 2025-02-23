طبيب يحذر من استخدام هذه الطاسة أثناء القلي.. تسبب السرطان

كتبت- أسماء مرسي:

تناول الأطعمة المقلية من العادات الغذائية التي يعشقها الكثيرون، ولكنها تشكل خطرا على صحة الإنسان إذا لم يتم تناولها بشكل صحيح.

في هذا الصدد، أوضح الدكتور مجدي نزيه، استشاري وخبير التغذية العلاجية، أنه من الممكن تناول الأطعمة المقلية مرة واحدة أسبوعيا، ولكن بشرط اتباع بعض الإرشادات المهمة.

الطاسة "السوداء".. قنبلة سرطان في منزلك

وحذر "نزيه" خلال استضافته ببرنامج "أنا وهو وهي" المُذاع على قناة "صدى البلد" من استخدام الطاسة "السوداء" غير النظيفة أثناء القلي، مشيرا إلى أنها بمثابة "ينبوع سرطان داخل المنزل المنزل" ومن الضروري تنظيفها جيدا قبل الاستخدام.

كيف تقلي طعامك بطريقة صحية؟

وقدم استشاري وخبير التغذية العلاجية بعض النصائح المهمة للقلي الصحي، وهي:

التأكد من نظافة الطاسة قبل الاستخدام.

وضع الزيت في الطاسة قبل وضعها على النار.

إضافة نقطتين من الماء إلى الزيت.

وضع الطاسة على نار البوتاجاز حتى تصل إلى درجة الحرارة المناسبة لوضع المادة الغذائية.

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