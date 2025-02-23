بـ15 جنيها.. فاكهة تخفض ضغط الدم وتحمي من أمراض القلب

كتبت- شيماء مرسي:

البرتقال قد يؤدي دورا مهما في الحفاظ على مستويات ضغط الدم، وإمداد الجسم بالفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية.

كما أن البرتقال غني بالألياف القابلة للذوبان والبوتاسيوم وفيتامين سي، ما يسهم في خفض الكوليسترول، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية وموقع "هيلث".

لذا من الأفضل تناول برتقالة يوميا أو كوب من عصير البرتقال في الصباح.

ويتراوح سعر كيلو البرتقال من 9-15 جنيها، وفقا لموقع سوق العبور.

وأيضا البرتقال قد يساعد على إمداد الجسم بالطاقة أثناء الشعور بالنعاس، وتجديد الإلكتروليت وتعزيز إنتاج الكولاجين الذي يقلل من التعب.

فوائد أخرى للبرتقال:

-تقوية المناعة.

-حماية الأوعية الدموية من الترسبات واللويحات.

-منع تكوين حصى الكلى.

-التخلص من التعب المزمن.

-تحسين تدفق الدم في الشعيرات الدموية.

-مكافحة الالتهابات.

-تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

تحسين صحة البشرة.

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