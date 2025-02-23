احذر أمراض القلب والسرطان.. أضرار الإفراط في تناول القهوة على الريق

كتبت: رودينا ضوه

شرب القهوة من العادات اليومية للكثير من الناس حول العالم، إذ يعتمدون عليها لزيادة النشاط والتركيز، لكن الإفراط بتناولها قد يسبب أضرارًا صحية، بسبب محتوى الكافيين الذي قد يؤثر سلبًا على الجهاز التنفسي والقلب.

ووفقًا لـ webmd إليك اضرار كثرة تناول القهوة على الريق:

تصلب الشرايين

إن تراكم الترسبات المحتوية على الكالسيوم في الشرايين علامة على احتمالية الإصابة بتصلب الشرايين.

عدم انتظام ضربات القلب "الرجفان الأذيني"

الإفراط في تناول القهوة يوميا قد يسبب عدم انتظام ضربات القلب.

سرطان المثانة

الإفراط في تناول القهوة قد يزيد خطر الاصابة بسرطان المثانة

سرطان المخ

تشير بعض الأدلة إلى أن الآسيويين الذين يتناولون الكثير من القهوة لديهم خطر أقل للإصابة بسرطان المخ، ولا يبدو أن هذا ينطبق على غير الآسيويين.

سرطان الثدي

الأشخاص الذين يشربون كمية أكبر من القهوة قد يكون لديهم فرصة أكبر للإصابة بسرطان الثدي.

أمراض القلب

ليس من الواضح ما إذا كان شرب القهوة يقلل من احتمالات الإصابة بأمراض القلب ولكنها قد تقلل من خطر الإصابة بقصور القلب واحتمال الوفاة بسبب أمراض القلب.

سرطان المعدة

الأشخاص الذين يشربون كمية أكبر من القهوة قد يكونوا معرضين لخطر أكبر للإصابة بسرطان المعدة.